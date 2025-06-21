MIT研究：長期依賴AI寫作後遺症　83%ChatGPT用戶現「認知失憶」

美國麻省理工（MIT）近日發表一份研究指，長期依賴人工智能（AI）寫作將導致人類「認知失憶」（cogntive decline）與「認知債務」（cognitive debt）。研究找來54名參加者，讓他們戴上腦電圖（electroencephalogram，EEG）設備，並要求他們在4 個月內完成多篇文章。他們被分爲三組：ChatGPT組、Google搜尋器組和純大腦組。結果，83%ChatGPT組的參加者出現「認知失憶」，無法記得數分鐘前由他們撰寫的句子。



從MIT研究團隊發布的資訊，長期依賴AI工具進行寫作，將導致人類「認知能力」的明顯退化，並累積一種「認知債務」。

這項由麻省理工學院研究員Nataliya Kosmyna等人進行的研究，主要是圍繞AI輔助寫作對大腦神經與行為層面的影響。

研究團隊邀請54名參加者，讓他們配戴腦電圖設備，並在四個月內分批完成多篇文章的寫作任務。

參加者被分為三組：有全程使用ChatGPT輔助的「ChatGPT組」、指可以使用傳統搜尋器的「Google搜尋器組」，以及完全不使用任何工具，只靠自身思考寫作的「純大腦組」。

MIT針對依賴AI寫作的研究，將參加者分為3組撰寫文章：

2025年6月21日，美國麻省理工（MIT）發表一份研究指，長期依賴AI寫作將導致人類出現「認知失憶」。研究找來54名參與者，讓他們戴上腦電圖設備，並要求他們在4個月內完成多篇文章。他們被分爲三組：ChatGPT組、Google組和純大腦組。結果，83%ChatGPT組參與者出現「認知失憶」，無法記得數分鐘前他們寫出的句子。（研究官網）

MIT的研究結果顯示，「純大腦組」展現了最強且分布最廣泛的腦神經網絡聯繫，而「Google搜尋器組」顯示中等程度的認知投入，至於「ChatGPT組」則表現出最弱的整體參與。

ChatGPT組 83%用戶出現認知失憶 無法記住數分鐘前寫的句子

研究結果令人不安的是，發現有高達83%的 ChatGPT用戶，無法準確記得數分鐘前，由他們本人（在AI協助下）撰寫的句子。MIT的研究將此現象稱為「認知失憶」；相比之下，「純大腦組」只有11%的參加者出現這種情況，兩者差距巨大。

2025年6月21日，美國麻省理工（MIT）發表一份研究指，長期依賴AI寫作將導致人類出現「認知失憶」。研究找來54名參與者，讓他們戴上腦電圖設備，並要求他們在4個月內完成多篇文章。他們被分爲三組：ChatGPT組、Google組和純大腦組。結果，83%ChatGPT組參與者出現「認知失憶」，無法記得數分鐘前他們寫出的句子。（研究官網）

MIT的研究進一步證實，ChatGPT組的參加者在神經、語言和寫作評分等各方面，表現均持續落後於「純大腦組」的參加者。

有評論認為，這是因為思考與組織的過程被徹底「外判」（outsource），使用戶淪為資訊的「搬運工」，而非知識的「吸收者」。

過份依賴AI將產生「認知債務」：犧牲個人未來能力換取眼前方便

MIT研究人員認為這種過度依賴AI，以未來認知能力換取眼前快速方便的後果，命名為「認知債務」（cognitive debt），這種認知債務的形成，建基於大腦的神經可塑性（neuroplasticity）。

2025年6月21日，美國麻省理工（MIT）發表一份研究指，長期依賴AI寫作將導致人類出現「認知債務」（cognitive debt）。研究邀請參加者戴上腦電圖設備，要求他們在4個月內完成多篇文章。他們被分爲三組：ChatGPT組、Google組和純大腦組。結果，83%ChatGPT組參與者出現認知失憶，無法記得數分鐘前寫出的句子。（研究官網）

有評論認為，這就像GPS導航系統導致許多人變成「路痴」的原理一樣。過份依賴GPS 會削弱我們人類內置的空間感與認路能力。如今，ChatGPT將這種「外判」的領域從「方向感」提高到「思考」本身，令人深感憂慮。

研究亦帶來一線曙光：願意寫初稿再用AI潤飾大腦會增強

儘管MIT的研究結果令人憂慮，同時亦提供了一線曙光。

研究中的第四階段測試顯示，那些先獨立完成初稿，再利用ChatGPT進行修飾和編輯的參家者，其大腦聯繫反而呈上升趨勢。

2025年6月21日，美國麻省理工（MIT）發表一份研究指，長期依賴AI寫作將導致人類出現「認知失憶」。研究找來54名參與者，讓他們戴上腦電圖設備，並要求他們在4個月內完成多篇文章。他們被分爲三組：ChatGPT組、Google組和純大腦組。結果，83%ChatGPT組參與者出現「認知失憶」，無法記得數分鐘前他們寫出的句子。（研究官網）

這些「Brain-to-LLM」組的參與者（原「純大腦組」轉而使用大語言模型（LLM））展示了更高的記憶回溯能力，大腦變得更活躍，情況類似於「Google搜尋器組」。

換言之，AI工具在某個階段的介入，若能引領用戶進行更深層次的認知整合，反而可能帶來正面裨益。

有科技界人士認為，人類應該探索「與AI的共存之道」，強調不應該一刀切禁用AI，而是聰明靈活地使用。我們應先用自己的大腦完成認知上的重擔，再將AI作為強化輔助工具，尋求突破。

科技人士呼籲，如果你是年輕人，應該要將AI視為一個潛力無限的「協作者」（collaborator），而不是一個可以將思考「外判」的「替代品」（substitute），不應不假思索就將任務全部丟給AI去解決。