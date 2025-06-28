巴基斯坦軍車遭自殺式炸彈襲擊　至少16士兵身亡另有29傷

巴基斯坦西北部與阿富汗接壤的北瓦濟里斯坦（North Waziristan）周六（6月28日）發生自殺式炸彈襲擊，至少16名士兵身亡，另有29人受傷包括6名兒童，附近2棟建築受波及倒塌。



法媒引述當地政府官員與警方指，一輛滿載炸彈的汽車衝向軍車隊伍後爆炸，傷者中還包括10名士兵。一個隸屬於巴基斯坦塔利班的武裝組織哈菲茲・古爾・巴哈杜爾武裝集團（Hafiz Gul Bahadur armed group）承認施襲。

路透社引述總理辦公室聲明，總理巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif）譴責襲擊，並稱其為「懦弱的行為」。巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）指任何破壞巴基斯坦內部穩定的企圖都將遭到迅速而果斷的報復。

報道指襲擊事發當地時間中午，襲擊者的目標是一輛軍車。