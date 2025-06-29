英國汽車產量減少破超70年記錄　5月同比降逾32%月產不足5萬輛

英國汽車製造商與貿易商協會公布的數據顯示，5月英國汽車總產量同比大幅下降32.8%至49810輛，創下自1949年以來除2020年疫情年份外的同期最低水平。英國汽車製造商與貿易商協會認為，當前英國汽車產量下滑的主要原因包括貿易壁壘加劇、車型更替進程延長、製造企業重組調整、能源成本持續高企等。



新華社引述周五（6月27日）公布的數據說，5月英國乘用車產量為47723輛，同比下降31.5%；商用車產量僅為2087輛，同比暴跌53.6%。

英國汽車總產量已經連續五個月下滑。今年前五個月，英國汽車總產量累計約為34.82萬輛，同比下降12.9%，為1953年以來同期最低水平。

2025年6月16日，加拿大阿爾伯塔，圖為特朗普在出席七國峰會期間會晤施紀賢。（Reuters）

受美國政府3月宣布對進口汽車加徵25%關稅等因素影響，英國汽車出口同樣表現疲軟。5月英國乘用車出口量同比下降27.8%，其中出口歐盟和美國的車輛分別減少22.5%和55.4%，美國市場佔英國汽車出口的份額已從去年同期的18.2%降至11.3%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

