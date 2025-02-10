波羅的海三國電力系統已連接歐洲電網　拉脫維亞：增強三國獨立性

波羅的海國家立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞2月9日已連接歐洲電網。此前這三國以安全考慮為由，切斷連接俄羅斯電網。



拉脫維亞總理林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）周日（9日）在社交平台X上發貼文，證實三國已接入歐洲電力系統，並稱此舉是「增強我們獨立性的一個重要步驟。」

愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛在30多年前脫離蘇聯，現在已成為歐盟和北約成員國，但多年都是依靠俄羅斯電網控制頻率和穩定網絡，以避免停電，至2009年啟動併入歐洲電網項目，原定2026年初完成，到了2022年俄烏戰爭爆發後，同意把併網提前至2025年2月。

2025年2月8日，拉脫維亞（ Latvia）獨立電力傳輸系統營運商的專家準備切斷來自俄羅斯的輸電線環路。（Reuters）

戰爭讓波羅的海三國擔心自己也會成為戰爭目標，也擔心俄羅斯會利用電力系統來勒索。立陶宛能源部長Zygimantas Vaiciunas早前指，政府的舉動是在消除俄羅斯利用電力系統作為地緣政治勒索工具的能力。