以色列續空襲加沙　巴勒斯坦指多地受襲至少58死

加沙民防機構星期六（6月28日）說，以色列軍隊當天攻擊加沙地帶造成至少23人死亡，包括至少三名兒童，他們因為房屋被炮彈擊中而喪命。巴勒斯坦通訊社稍晚報道指至少58名巴人死亡，加沙城、南部拉法與汗尤尼斯、中部布賴傑難民營等地遇襲。



加沙民防發言人巴薩爾告訴法新社，以色列在加沙的炮火和空襲也造成數十人受傷，送往醫院治療。

有三名兒童在加沙北部賈巴利亞（Jabalia）一處民宅遭空襲身亡。

巴薩爾說，另有兩人在加沙中部納扎里姆地區（Netzarim）等待糧食援助時，被以色列炮火炸死。

以色列軍方尚未對此置評。

哈馬斯在2023年10月對以色列展開大規模恐怖襲擊，以色列隨後不斷攻擊加沙地帶，擊殺哈馬斯武裝人員。

2025年6月28日，加沙地帶，圖為受傷巴人在以色列襲擊後被送往一間醫院。（Reuters）

在與伊朗進行了12天戰役並在6月24日停火後，以軍方說將重新集中精力進攻加沙。目前，哈馬斯仍扣押一些以色列人質。

本文獲《聯合早報》授權轉載

