哈梅內伊以身入局　向世界普及了一個中國成語

這個成語叫「自欺欺人」，源自宋黎靖德所著《朱子語類》。

該典故說：從前有個楚人，他每天都過着貧窮的日子，偶然的一次讀到了《淮南方》這本書。他看到書中寫着有「螳螂窺探蟬時用樹葉遮蔽自己的身體，可以用這種方法隱蔽自己的形體」，於是這個楚國人就在樹下仰起身子摘取樹葉，就是螳螂窺伺蟬時使用來隱身的那片樹葉。想不到一不小心沒抓牢，這片樹葉落到樹底下，由於樹下原先已經有許多的落葉，因此不能再輕易分辨出哪片是螳螂隱身的那片樹葉。

於是，楚人便掃集收取樹下的好幾筐樹葉拿回家中，然後一片一片地用樹葉遮蔽起自己，問自己的妻子說：「你可以看得見我嗎？」妻子開始總是回答說「看得見」。整整過了一天，妻子就厭煩疲倦得無法再忍受了，只好欺騙他說「我看不見你了」。

楚人聽了內心暗自高興，攜帶着自以為可以隱身的葉子進入集市，當着面拿取人家的貨物。結果差役把他捆綁起來，送到了縣衙門裏，由縣官審問他，但聽他說了事情的本末之後大笑起來，把他放了，也沒有治罪。

後世據此典故引申出成語「自欺欺人」，意指既欺騙自己，也欺騙別人，常用以諷刺一些人在失敗或困境中不肯面對事實。

哈梅內伊如今就以身入局，向世人普及了這個中文成語。

當地時間6月26日下午，伊朗最高領袖哈梅內伊發表電視講話。這是自13日以伊衝突爆發以來，哈梅內伊第三次公開發表電視講話，也是以伊停火後首次發表講話。

2025年6月，美國空軍一架B-2隱形轟炸機在執行完「午夜之錘」行動（Midnight Hammer，美國襲擊伊朗核設施）後返回美國密蘇裏州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）。（Reuters）

哈梅內伊向在此次衝突中遇難的伊朗軍事指揮官和科學家表示哀悼與敬意，並向伊朗戰勝以色列表示祝賀。

哈梅內伊表示，以色列未曾設想，伊朗能夠對其發起強烈打擊。伊朗的武裝力量突破了以色列先進的多層防禦系統。這一行動向以色列表明，侵犯伊朗必將付出沉重代價。

哈梅內伊同時祝賀伊朗戰勝了美國，稱美國之所以直接捲入戰爭，是因為其認為如果不出手，以色列將會被徹底摧毀。

哈梅內伊說，美國捲入戰爭是為了拯救以色列，但最終卻一無所獲。

此前，伊朗國家新聞網宣稱：「我們親愛的人民在保衛國土時展現出的典範般的堅定與團結，已將停火強加於敵人。」美國總統特朗普「以近乎乞求的方式」請求伊朗與以色列達成停火。

伊朗最高國家安全委員會當地時間24日午間就與以色列停火發表聲明說，伊朗已「迫使以色列單方面停止侵略」，取得了對以作戰勝利。

哈梅內伊表示，美國攻擊了伊朗的核設施，這一行為本身就應在國際法庭中被追究法律責任，但美國卻未能得逞。美方目標落空，只能以虛張聲勢掩蓋真相。

哈梅內伊表示，在衝突中，伊朗取得了針對美國的勝利，並狠狠地給了美國一記耳光，對美軍駐卡塔爾烏代德空軍基地發動襲擊並造成破壞（特朗普此前表示伊朗襲擊前已通過卡塔爾通知美國）。

哈梅內伊稱，伊朗有能力打擊美國在該地區的重要目標，並可在必要時採取行動，這在未來仍可再現。他強調，任何敵方的侵略行徑都必將付出高昂代價。

任何對以伊12日戰爭有些許認識的人都知道，哈梅內伊這一番話為何完美實殘出文首述及的那一個中國成語。