特朗普：倘早知美國總統是「高危職業」　當初可能不參選｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月27日在白宮出席記者會時談及針對他的生命威脅，並指美國總統是個非常危險的職業。他表示：「如果有人早點告訴我這（危險性），我可能就不會參選（總統）了。」



路透社報道，特朗普27日表示，他現時仍會偶爾回想起去年7月遇刺被子彈擦傷耳朵的經歷。他坦言：「我時不時（還）會有那種悸動的感覺」。

特朗普其後以賽車手為例，說明美國總統一職比一些「高危職業」還要危險。他聲稱，賽車手的死亡率是0.1%；騎牛士也是0.1%，而擔任美國總統的死亡率卻高達約5%。他指如果早知這麼危險，當初可能就不會參選總統。

報道稱，美國歷來45位總統中，已有4人遇刺身亡，另有多位總統和總統候選人也曾經遇刺。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍擊發生後，特勤人員第一時間衝上台，包圍並保護他。（Reuters）

特朗普去年7月13日在賓夕法尼亞州舉行競選集會時，20歲男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）向他連開數槍，導致他右耳受傷，現場觀眾1死2重傷。

特朗普同年9月15日在佛羅里達州西棕櫚灘打高爾夫球時，一名持槍男子在球場附近企圖行刺，後無人受傷槍手被捕。