Anna Wintour︱《穿Prada的惡魔》本尊卸任Vogue總編　震驚時尚界

電影《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）本尊Anna Wintour，6月27日宣布將卸下任職40年的《Vogue》美國版總編輯一職，震驚媒體與時尚界。



《紐約時報》分析，這並不代表她結束了自己作為全球最知名雜誌編輯的掌權時代，而是一場權力的重新配置。

《Vogue》美國版總編輯Anna Wintour。（IG@theannawintour）

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自1983年起便在康泰納仕（Condé Nast）出版集團任職的Anna Wintour，目前身兼3個職位。當她卸下《美國Vogue》總編輯一職後，該職位也將不再存在。

取而代之的是一個新設立的角色——《美國Vogue》的「內容總監」（Head of Editorial Content），此人將直接向她報告。

現年75歲的Anna Wintour將繼續擔任《Vogue》全球內容總監，同時也是康泰納仕的內容長，監督《Wired》、《Vanity Fair》（浮華世界／名利場）、《GQ》等多本雜誌。康泰納仕唯一不在她管轄之下的出版品是文藝路線掛帥的《The New Yorker》（紐約客）。

外界對她這項卸任決定的反應熱烈，也證明她在時尚圈的影響力以及對業界流言掌控力之深。每隔幾年，總會出現一波關於她退休計畫和潛在接班人的報道。這些報道從未準確。這次的消息，也只是「邁出半步」。

我今天早上想與大家談一個我思考已久的關鍵決定。

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有Vogue員工表示，這段談話由《紐約時報》取得。她說明自己將為《美國Vogue》尋找一位內容總監，同時以極具「溫圖風格」的方式，強調自己不會離開。

她說：

這是我在公司全心投入的時刻。我不會搬辦公室，甚至不會搬走我任何一件Clarice Cliff的陶器，未來幾年，我將把所有注意力集中在全球領導上，與我們世界各地優秀的編輯團隊合作，全力支持他們。

換言之：Anna Wintour仍將是《Vogue》最有權勢的人，持續監督包括英國、法國、義大利等國際版本的所有內容。《美國Vogue》的內容總監將負責日常營運。

無論誰出任這項新職位，技術上都可視為Anna Wintour的接班人，但僅限於這個角色而已。她在時尚界所佔據的位置將難以取代。

這項變動也呼應自2020年開始的組織重整。在那之前，各國版《Vogue》各自有總編輯，運作相對獨立。五年前，Anna Wintour成為全球內容總監後，她開始以內容總監取代原有總編輯，年紀通常更輕（薪資也更低？）。

這被視為時代的轉向，脫離過去那種「帝王編輯」難以接近的氛圍——那是《穿Prada的惡魔》年代的象徵，有著龐大預算與黑頭加長禮車接送的光景。

康泰納仕更多刊物也陸續取消「總編輯」頭銜。例如最近離開《Vanity Fair》的Radhika Jones，就是該刊最後一位總編輯。接任者Mark Guiducci則成為該刊首位全球內容總監。

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