英科學家挑戰禁忌　砸1億元「從零開始創造人類DNA」

全球最大醫療慈善機構威爾康信託基金會（Wellcome Trust）投入1000萬英鎊（約1億港元），啟動全球首個人工人類DNA合成計畫，此計畫將嘗試從零開始創造人類DNA，為生物學領域帶來重大突破。



這項具開創性的研究計畫過去一直因可能導致「設計嬰兒」或對後代造成無法預期的影響而被視為禁忌。參與計畫的劍橋分子生物學實驗室（MRC Laboratory of Molecular Biology）研究員塞爾（Julian Sale）博士表示，這項研究將是生物學領域的巨大躍進。

塞爾博士希望運用這種方法來產生抗病細胞，用於重建受損器官，例如肝臟、心臟，甚至是免疫系統。（示意圖，ashraful-islam/unsplash）

這項具開創性的研究計畫過去一直因可能導致「設計嬰兒」或對後代造成無法預期的影響而被視為禁忌。（示意圖，garrett-jackson/unsplash）

愛丁堡大學遺傳學家恩肖教授警告：「精靈已經從瓶中釋放。如果擁有適當機器的組織決定開始合成任何東西，我認為我們無法阻止他們。」（示意圖，digitale-de/unsplash）

塞爾博士說：

可能性是無限的。我們正在研究能改善人們年老時生活品質的療法，讓人們在年老時能更健康，減少疾病的發生。我們希望運用這種方法來產生抗病細胞，用於重建受損器官，例如肝臟、心臟，甚至是免疫系統。

然而，批評者擔心這項研究可能被不肖研究人員濫用。環保組織Beyond GM的主任托馬斯（Pat Thomas）博士表示：

我們喜歡認為所有科學家都是為了做好事，但科學可能被轉化用於傷害和戰爭目的。

愛丁堡大學遺傳學家恩肖（Bill Earnshaw）教授警告：

精靈已經從瓶中釋放。我們現在可以制定一系列限制，但如果擁有適當機器的組織決定開始合成任何東西，我認為我們無法阻止他們。

為了應對這些倫理疑慮，威爾康信託基金會的柯林斯（Tom Collins）博士解釋了資助決策的考量：

我們問自己不採取行動的代價是甚麼。這項技術終將被開發，所以現在就開始至少可以盡可能以負責任的方式進行，並以最開放的方式面對倫理和道德問題。

肯特大學社會學教授張悅悅（Joy Yueyue Zhang）將領導與計畫同步進行的社會科學研究。她表示：

我們希望聽取專家、社會科學家，特別是公眾對這項技術的看法，了解它如何能對他們有益，更重要的是，他們有甚麼問題和疑慮。

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