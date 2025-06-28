美國城鎮遭龍捲風侵襲　76歲婦連人帶屋吹上半空　奇蹟生還僅輕傷

美國佛羅里達州拉果市（Largo）在6月25日遭到龍捲風侵襲，76歲的梅特勒（Deborah Mettler）當時躲在屋內，仍遭時速110英里（約177公里）的龍捲風「連屋帶人」吹至空中。幸運的是15秒過後她平安落地，僅有臉部、四肢擦傷，梅特勒驚呼：「不知道怎麼回事，我突然就在空中翻來滾去...」



鄰居凱西（Kathy）向當地媒體WFTS-TV提供住家外側監視器畫面，梅特勒的屋子被強風吹離地面約15秒後重摔回地，場面相當驚險。鄰居在混亂中發現梅特勒，趕緊將她扶起，帶離災難現場。凱西表示：

「她能活下來，真的令人難以置信！」



76歲梅特勒遭龍捲風「連屋帶人」吹至空中。（WFTS-TV）

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梅特勒受訪表示：「這就像《綠野仙蹤》（The Wizard of OZ）的場景！但我當時沒意識到自己真的被吹到空中，我在房內翻滾，被撞來撞去。」她心有餘悸的說：

「如果我還待在那間房沒有試着逃出，不知道會發生甚麼事……」



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當地消防局證實龍捲風沒有造成居民死亡或是嚴重受傷，也無人提出緊急庇護需求。不過龍捲風仍造成一處住宅區共40至50戶房屋毀損；另一區也有10至15戶房屋遭破壞，災損程度從輕微至嚴重皆有，拉果市社區重建工作刻不容緩。

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