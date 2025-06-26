Tesla「無人的士」Robotaxi狂出事！入錯對頭線　叫乘客這裏下車

美國特斯拉（Tesla）在德州奧斯汀首度公開測試無人的士「Robotaxi」，引來關注。



儘管部分受邀乘客公開了連續數小時順利行駛的畫面，但也有影片顯示特斯拉的無人的士仍有不少問題，例如誤闖車道、急煞、超速，甚至讓乘客在多線車道或十字路口正中央下車。

有影片拍到一輛Tesla Robotaxi在準備左轉時開進對頭線長達6秒。（YouTube@Dave Lee）

YouTuber試坐5輛Tesla Robotaxi接連出事 點圖放大瀏覽：

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根據《路透社》報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾表示，特斯拉將於2025年底前在美國多個城市推出無人的士，並預測2026年下半年就能有數百萬輛特斯拉實現「完全自動駕駛」。

特斯拉日前在德州奧斯汀首次公開測試無人的士。據悉，這次測試約投入10到20輛車，皆為搭載最新軟體的Model Y，而為了安全起見，目前測試車輛都配置了一名人類安全監視員。

其中一段影片拍到一輛Robotaxi在準備左轉時突然偏離路線，開進對向車道長達6秒，引來後方車輛按喇叭示警。另一段影片則記錄到車子在前方毫無障礙的情況下突然急煞，導致乘客猛然向前傾，物品也被甩落地板。還有畫面顯示，Robotaxi經過正在閃燈的警車旁時，突然兩度停車在路中央，引發安全疑慮。第四段影片則顯示，車子遇到前方有貨車倒車時，監視員還得手動介入，按下停止行駛的按鈕。

卡內基美隆大學電腦工程教授、自動駕駛技術專家庫普曼（Philip Koopman）直言，測試才剛開始，就有大量駕駛失誤的影片曝光，實在令人意外。他表示，首日就出現這麼多問題畫面，與預期落差大。《路透社》已核實至少11段駕駛失誤影片的真實性，但是特斯拉至今尚未做出回應。

儘管特斯拉未對外回應，但奧斯汀市政府表示，已掌握網路上流傳的問題影片，一旦有法律或安全疑慮，會立刻通報特斯拉，並透露警方正與特斯拉合作，確保執法人員能安全應對自動駕駛車輛。

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