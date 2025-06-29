歐爾班不准LGBTQ+集會　匈牙利仍大批民眾上街參與被禁的驕傲示威

大批示威者周六（28日）湧上匈牙利首都布達佩斯的街頭，一場被禁止的LGBTQ+權利集會演變成一場反匈牙利總理維歐爾班（Viktor Orban）政府的示威。主辦單位估計，當天超過20萬人上街。



大批示威者周六（28日）湧上匈牙利首都布達佩斯的街頭，一場被禁止的LGBTQ+權利集會演變成一場反匈牙利總理維歐爾班（Viktor Orban）政府的示威。（Reuters）

大批示威者周六（28日）湧上匈牙利首都布達佩斯的街頭，一場被禁止的LGBTQ+權利集會演變成一場反匈牙利總理維歐爾班（Viktor Orban）政府的示威。（Reuters）

大批示威者周六（28日）湧上匈牙利首都布達佩斯的街頭，一場被禁止的LGBTQ+權利集會演變成一場反匈牙利總理維歐爾班（Viktor Orban）政府的示威。（Reuters）

由歐爾班領導的匈牙利政府3月通過一項法律，旨在禁止驕傲遊行活動，並限制被認為是宣傳同性戀的集會，其理由是「需要保護兒童」。這項具爭議性的立法還允許有關部門使用臉部識別技術來識別所有參與抗議集會的人。

大批示威者周六（28日）湧上匈牙利首都布達佩斯的街頭，一場被禁止的LGBTQ+權利集會演變成一場反匈牙利總理維歐爾班（Viktor Orban）政府的示威。（Reuters）

歐爾班回應最近的抗議和布達佩斯的驕傲遊行時稱，參加為LGBTQ+群體權利舉行的驕傲抗議活動將面臨「法律後果」，可能面臨最高586美元的罰款，並且可能通過臉部識別技術被識別，而組織者則可能面臨最高一年的監禁刑期。

大批示威者周六（28日）湧上匈牙利首都布達佩斯的街頭，一場被禁止的LGBTQ+權利集會演變成一場反匈牙利總理維歐爾班（Viktor Orban）政府的示威。（Reuters）

每年6月28日是驕傲日，旨在紀念1969年發生的在紐約曼哈頓石牆酒吧的騷亂。當天，同性戀群體站出來反抗紐約警察局對石牆酒吧的突襲。