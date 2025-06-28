泰國總理佩通坦通話外泄掀政治動盪　曼谷爆萬人反政府示威

撰文：劉耀洋 成依華
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泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森就邊境衝突而進行的通話錄音遭外泄後，泰國掀起新一輪政治動盪。曼谷6月28日爆發反政府示威，要求佩通坦辭職下台，警方估計下午有約6000人集會，至晚上會超過1萬人。

這次事件源於泰國與柬埔寨軍隊5月28日在邊境地區發生造成1人死亡的駁火事件後，兩國矛盾升溫，佩通坦與洪森通話，冀為事件降溫，錄音在6月中旬流出，據泰柬傳媒指，佩通坦一邊語氣柔和，尊稱洪森為叔叔，自稱是侄女，另一邊還稱泰國陸軍第二軍區司令本辛為「瘋子」，且她將泰國軍方將領稱為「對方的人」，引發軒然大波，泰方民眾不滿。

佩通坦事後辯稱言論純屬談判技巧，並批評柬埔寨一方泄露錄音，洪森則指是因事後遭泰方反咬一口，泰向外界宣稱柬埔寨「撤軍」，此舉令他深感遭背叛，他談到曾把通話錄音轉發給政府高層，包括參議院、國會和相關部門共約80人。他推測或許是其中有人對佩通坦的不當言論感到憤怒，才決定將錄音曝光。

泰國總理佩通坦2025年6月24日在曼谷前往出席政府內閣會議（Reuters）

泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）和路透社6月28日報道，最新的示威集會由民族主義活動人士組成的「土地聯合力量」（United Force of the Land，暫譯）領導，是自2023年為泰黨上台以來規模最大的反政府示威活動。

揮舞着泰國國旗的示威者於早上9時陸續在曼谷勝利紀念碑聚集，集會舉辦方表示，他們計劃晚上6時齊唱國歌後發表講話，並強調這是展示團結捍衛泰國邊境主權的舉動。

2025年6月28日，泰國曼谷，反政府示威者在勝利紀念碑前聚集，要求總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）辭職下台，有示威者高舉泰國國旗（Reuters）

曼谷警方估計，當日上午11時約有1,000名示威者聚集。至下午，警方透過航拍影像估計集會人數升至約6000人，並估計在晚上會超過1萬人。

對此，佩通坦28日稍早重申，示威是人民的權利，已指示有關部門確保集會和平進行。她表示，不會作出報復行動，歡迎示威者與她和平對話。

因泄密風波而退出執政聯盟、親軍方的泰自豪黨24日則已表示，他們計劃7月3日在國會提出對佩通坦的不信任投票

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