他信受審、佩通坦或遭彈劾　泰國政局波譎雲詭

泰國政治危機四伏，7月份總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）和她的父親、前總理他信都面臨法庭的巨大考驗，令泰國局勢陷入動盪邊緣。



他信被控冒犯君主罪的案件下星期二（7月1日）開審，若罪成可被判監禁長達15年。此案預計至少一個月後才會有判決。

同一天，泰國憲法法院將審議是否接受上議院議長蒙坤提交的彈劾總理請願書。若受理，法院可能在審理期間暫停佩通坦的總理職務。佩通坦還可能在7月3日國會復會時，面對泰自豪黨提出的不信任動議。

2025年6月28日，在泰國曼谷的反政府示威上，有示威者高舉「總理是國家敵人」的牌子，要求佩通坦下台（Reuters）

他信案和佩通坦彈劾案預計短時間內不會有裁決，懸而未決的局勢將加劇政治緊張，以及人們對泰國經濟的擔憂。

泰媒分析，若佩通坦被令停職，將是強烈的政治信號，會對執政聯盟產生不良影響。如果她被迫辭職，下議院須投選新總理；若新總理仍出自執政聯盟尤其是為泰黨，那國會已一讀通過的新財年預算案將能按計劃落實，經濟衝擊也會減至最低。但新總理若來自不同陣營，預算案可能被喊停及重新審議，已啟動的重要發展項目和經濟計劃將無法如期獲得資金。

2025年6月28日，泰國曼谷，反政府示威者在勝利紀念碑前聚集，要求總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）辭職下台，有示威者高舉泰國國旗（Reuters）

最糟糕的情況是解散國會，這意味上述預算案將作廢，而新預算案肯定無法在10月1日新財年開始前通過，進而影響政府的運作。

與此同時，泰柬緊張關係持續升溫。柬埔寨前總理洪森星期五（6月27日）在臉書（Facebook）直播歷數他信父女不是。他指責佩通坦以打擊跨境電詐活動為藉口關閉邊境口岸，實則是挑釁柬方。

泰國總理佩通坦2025年6月24日在曼谷前往出席政府內閣會議（Reuters）

他還聲稱，他信裝病或誇大病情來逃避法律訴訟。他說，去年2月兩人在曼谷會面時，他信看起來身體狀況良好，合照時卻戴上醫療護具，企圖誤導泰國民眾和官員。

他信2023年結束流亡回國後，因貪腐罪被判監禁八年，但入獄當晚因健康理由入院治療，去年2月又因符合條件，包括年過70歲、患有嚴重疾病等獲准假釋，引起反對派質疑他裝病逃避坐牢。

2025年6月28日，泰國曼谷，反政府示威者在勝利紀念碑前聚集，要求總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）辭職下台，有示威者高舉泰國國旗（Reuters）

洪森也針對與佩通坦通話錄音一事為自己辯護。他說，因曾遭遇背叛，所以這類通話他都會錄音，並堅稱這不違法。

佩通坦目前的下台壓力正是這個錄音外泄引發。對於洪森的言論，泰國外交部發言人尼功德說，這令人震驚和意外，且有違外交慣例，並強調兩國爭端須通過外交途徑解決。

泰國副總理兼國防部長蓬探則說，洪森的言行是信息與心理戰，意在擾亂泰國社會。他呼籲媒體不要被洪森牽着鼻子走。

本文獲《聯合早報》授權轉載

