伊朗外長致函聯合國　要求認定美以兩國為侵略方及追究責任

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）6月29日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），斥美國和以色列對伊朗發動侵略，侵犯伊朗主權和領土完整。要求安理會認定兩國為侵略方，追究其包括戰爭賠償等責任，並採取措施防止此類嚴重侵犯行為再次發生，以維護國際和平與安全。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，阿拉格齊表示，對伊朗平民區及和平核設施的無端襲擊，違反了多項國際法核心原則，包括《聯合國憲章》、《不擴散核武器條約》（NPT）以及國際原子能機構（IAEA）的各項文件和決議。

2025年6月23日，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）在克里姆林宮會見伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）。（Reuters）

阿拉格奇還表示，容忍侵略行為「嚴重損害聯合國系統的公信力」，並「在我們地區乃至整個國際社會的未來國際關係中，助長無視法律的風氣」。

伊朗在以伊衝突6月13日爆發後，曾警告美國不要介入，否則德黑蘭方面將堅決回應。然而，美國於6月21日決定介入以伊衝突，對伊朗3處核設施發動打擊。