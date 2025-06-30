日本爆教師偷拍變態群組　 名古屋市長回應事件時暈倒送院｜有片

日本近日傳出中小學教師偷拍學生的群組後，震驚全國，其中一名被捕教師來自名古屋市。市長廣澤一郎6月30日接受傳媒提問時突然暈倒，送院時清醒。



《讀賣新聞》及CBC電視台等傳媒報道，廣澤一郎30日早上10時半在市政廳內舉行例行記者會，如何防止再出現教師偷拍群組等問題成為焦點。而在記者會開始大約一小時後，廣澤突然表示感到不適，雖然在場職員隨即搬椅子過來讓他坐下，惟他似乎顯得步伐不穩，整個人向前傾並倒在講台上。

廣澤在其他職員的撐扶下坐在椅子上，救護人員之後安排他送院檢查。報道指他送院時清醒，而且可以交談。醫生指廣澤可能是疲勞過度，再加上會見傳媒時緊張，導致出現暈倒徵狀。

他原本在同日下午進行的公務已經取消，明天或之後的工作則視乎他的情況及醫生的判斷才決定。

不少網民都廣澤的情況表示同情，指他除了要面對這宗轟動案件，日前亦稱要嚴肅處理當地被指是偷運芬太尼（fentanyl）到美國的據點指控，形容他為這些問題而心力交瘁，希望對方可以早日康復。