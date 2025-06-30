伊朗稱美國若想恢復核談判必須先停止攻擊　特朗普：沒在和伊朗談

英媒周日（29日）引述伊朗外交部副部長塔赫特-拉萬希（Majid Takht-Ravanchi）稱，如果美國想恢復談判，必須保證不進一步襲擊伊朗。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示，沒有正在與伊朗談判。



塔赫特-拉萬希接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，華府通過調解方向伊朗表示希望重返談判，但在「談判期間是否會進一步打擊伊朗」這一「非常重要」的問題上，美方尚未明確立場。

塔赫特-拉萬希對BBC表示，伊朗將繼續堅持為「和平目的」進行鈾濃縮，其研究計劃被剝奪獲取核材料的途徑，因此需要「依靠自己」。

英媒周日（29日）引述伊朗外交部副部長塔赫特-拉萬希（Majid Takht-Ravanchi）稱，如果美國想恢復談判，必須保證不進一步襲擊伊朗。（X@TakhtRavanchi）

塔赫特-拉萬希稱：「鈾濃縮的水平可以討論，產能可以討論，但如果情況是『你不同意，我們就轟炸你』，這就變成了叢林法則。」

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼周日也表示：「伊朗願意談判，但在遭受侵略後，目前不是開啟新一輪談判的合適時機，且伊方目前沒有與美國總統談判或會面的請求」。

伊拉瓦尼強調：「鈾濃縮是伊朗一項不可剝奪的權利，我們要行使這項權利。伊朗準備好談判，但要求無條件投降不是談判，而是對我們發號施令。」