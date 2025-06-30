加拿大關閉海康威視在加業務　中方促「立即糾正錯誤行為」

加拿大上周五（6月27日）以國家安全為由命令中國監控設備製造商海康威視（Hikvision）停止在加業務。中國商務部發言人30日回應稱加拿大泛化國家安全行為，敦促加方「立即糾正錯誤做法」。



中國商務部發言人表示，加方以「國家安全」為由，強行關閉海康威視在加業務，並禁止加政府部門購買或使用海康威視產品。中方對此強烈不滿、堅決反對。

2021年5月5日，上海一處主要購物區外，圖為海康威視的監控鏡頭。（Reuters）

發言人稱，中國政府一貫鼓勵企業按照市場原則開展國際業務，並要求企業嚴格遵守駐在國法律法規。加方所謂「國家安全審查」過程不透明、結果不確定。加方做法是典型的泛化國家安全行為，不但損害中國企業合法權益，影響兩國企業合作信心，也會對中加正常經貿合作帶來干擾破壞。

發言人又指，當前，全球經濟秩序正遭受單邊主義和保護主義嚴重衝擊。中方敦促加方立即糾正錯誤做法，以實際行動支持貿易投資自由化便利化，停止將經貿問題政治化、泛安全化，為包括中國企業在內的各國企業在加投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。