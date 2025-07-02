美參議院表決通過「大而美」法案　眾議院預定7.2審議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推動的「大而美」法案，在參議院經過超過24小時的辯論後，7月1日進行表決。儘管共和黨內存在分歧，以及民主黨全面封殺，但在副總統萬斯（JD Vance）投下決定性一票後，法案以51票對50票通過，為特朗普推展其核心政策，進一步掃除障礙。由於法案經參議院修訂，需交眾議院再次審議，眾議院已預定7月2日進行辯論及投票。特朗普表示，相信法案將在眾議院順利通過。



圖為2025年6月29日，美國華盛頓特區的國會大樓。（Reuters）

共和黨3人倒戈投反對票 萬斯投下決定性一票

儘管參議院共黨領袖圖恩（John Thune）努力拉票，但在參議院53名共和黨人中，仍有3名黨友倒戈投反對票，包括代表北卡羅來納州的蒂利斯（Thom Tillis），他已於6月29日宣布，將堅持投票反對，因此不會尋求連任。另外兩人為代表緬因州的柯林斯（Susan Collins）、代表肯塔基州的保羅（Rand Paul）。

由於表決後結果為50對50，促使萬斯介入並投下決定性一票。

特朗普希望，法案能在7月4日獨立日假期前獲得全面通過。但由於法案在參議院經過修訂，需再次提交眾議院審議。不過，主導眾議院的共和黨人意見不一，部份人對可能加劇國家債務感到憤怒，有些人則憂慮Medicaid等福利的削減。

雖然眾議院的共和黨領袖仍尋求法案在7月4日前過關，但共和黨在眾議院佔220席，僅比民主黨的212席稍多，因此投票也可能膠著。特朗普1日離開白宮前往佛州時坦言，「我很想在7月4日通過，但我認為很難。」不過，他其後表示，相信法案會在眾議院過關。

圖為2025年6月30日，美國參議院審議總統特朗普（Donald Trump）推動的「大而美」法案，表明反對的共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）出席會議。（Reuters）

940頁法案涉稅改移民等內容 將再交眾議院審議

參議院版本法案內容長達940頁，涉及稅改、移民、邊境建設與軍事支出，涵蓋特朗普重點施政目標，當中包括延續他首個總統任期的減稅政策，計劃在未來10年內減稅4萬億美元。不過，法案同時削減多項福利支出，在黨內外均受爭議。

國會預算辦公室（CBO）於29日公布，估算參議院版本的「大而美」法案將使赤字在10年間增加近3.3萬億美元，比眾議院5月通過的版本高出約8000億美元。

民主黨人批評，「大而美」法案是美國歷史上最昂貴的單項法案，為億萬富翁提供稅收減免，同時剝奪數百萬人的醫療補助計劃（Medicaid）、削減俗稱「食物券」的「營養補充援助計劃」（Supplemental Nutrition Association Program，SNAP）等福利。

據估計，到2034年，參議院版本的法案將令1,180萬人失去醫療保險，而眾議院版本則為增加1,090萬人失去醫保保障。