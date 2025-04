特朗普欺人太甚？　共和黨參議員：我們都害怕遭到報復｜有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)自1月20日上任以來,透過政府效率部(DOGE)推動「政府瘦身計劃」,裁減大量公務員及大幅削減政府開支,有不少民眾的生計都受到影響。同屬共和黨的參議員穆爾科斯基(Lisa Murkowski),近日談及民眾對特朗普政府行動的恐懼和焦慮時坦承:「我們都很害怕,因為報復確實存在」。(We are all afraid...because retaliations are real)



共和黨參議員穆爾科斯基承認害怕遭到特朗普的政治報復:

路透社4月18日報道,共和黨參議員穆爾科斯基在家鄉阿拉斯加舉行的非營利組織峰會上表示,特朗普總統的政治報復威脅是真實存在的,這讓她對公開談論他的關稅、行政命令和削減聯邦機構開支感到焦慮。

共和黨參議員穆爾科斯基坦承害怕遭到特朗普的政治報復:

+ 1

穆爾科斯基坦承:「我們都很害怕好嗎?」(We are all very afraid, okay?)

「這是一個沈重的聲明。但我們所處的時代和環境是我以前從未經歷過的,」(It’s quite a statement. But we are in a time and a place where I certainly have not been here before)。

這位67歲的參議員補充道。 「而我會告訴你,我自己也常常非常擔心對外發聲,因為報復確實存在。這是不對的。」(And I’ll tell ya, I’m oftentimes very anxious myself about using my voice, because retaliation is real. And that’s not right)

2025年2月19日,圖為美國共和黨參議員柯林斯(Susan Collins,左)與共和黨參議員穆爾科斯基(Lisa Murkowski,右)在國會山莊開會時交談。(Reuters)

據報道,穆爾科斯基是少數願意批評特朗普政策、反對其部分內閣提名人選並投票支持推翻其對加拿大徵收關稅的參議院共和黨人之一。

2021年2月,在參議院對特朗普的第二次彈劾聆訊中,她與另外六名共和黨人一起投票支持彈劾特朗普,理由是特朗普鼓動他的支持者於同年1月6日襲擊國會山莊觸發騷亂。特朗普其後嘗試透過支持另一名共和黨候選人在初選中挑戰穆爾科斯基,惟並未成功。

穆爾科斯基在觀眾掌聲中表示:「我將盡我所能發聲,我必須想辦法盡我所能幫助那些身處焦慮和恐懼的人們。」