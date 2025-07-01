英王查理斯三世推動開源節流　廢除王室專用列車

英國王室乘坐火車到全國各地視察的過百年傳統將成絕響，多間英國傳媒6月30日報道，英王查理斯三世（King Charles III）決定廢除王室專用列車，而改乘較節省能源的直升機。



《衛報》及天空新聞（Sky News）等報道，英國王室自1840年起就經常乘坐專用列車代步，惟維修及保存成本不斷上升。目前使用在1980年代製造的列車需要更新以符合當代鐵路網標準，因此王室決定引入兩部較節省能源的直升機作為代替。

英國王室：圖為2023年6月12日，「飛翔的蘇格蘭人」號（Flying Scotsman）火車頭牽引王室專用列車前往約克郡 Pickering視察。（Getty Images）

負責各管理英國王室私人錢包（privy purse）的查默斯（James Chalmers）表示，王室列車多年來都國家生活的一部分，並受到所有參與其中人士的愛護，但大家向前邁進時，不應被過去束縛。

英國王室：圖為2018年12月7日，當時仍是王儲的英王查理斯三世在卡迪夫中央車站登上火車頭視察。（Getty Images）

查默斯稱，王室家庭很多部分都已經與時並進，以及決心更好分配撥款，因此需要與王室列車告別。他指當局正為列車具有歷史的部分尋找長遠的新居。

英國王室：圖為2018年6月14日，已故英女王伊利沙伯二世乘坐專用列車抵達柴郡Runcorn車站，出席天橋啟用儀式。旁邊為薩塞克斯公爵夫人梅根。（Getty Images）

英國王室6月30日披露最新的財務年度報告，顯示王室的交通費用比去年同期增加50萬英鎊至470萬英鎊。除了專用列車「被開刀」，王室其中一架賓利（Bentley）豪華房車已改用生物燃料，另一架則在今年跟隨；當局同時考慮引入電動車。