女童迪士尼郵輪拍照不慎墮海　父親投奔怒海出手相救｜有片

迪士尼一艘郵輪6月29日發生乘客墮海事件，一名女孩從第四層甲板不慎拋出船外，父親見狀隨即跳海拯救女兒，最終兩人平安獲救。



英國廣播公司（BBC）7月1日報道，事發於迪士尼夢想號（Disney Dream）號郵輪，當時正完成4天在巴哈馬（Bahamas）行程，準備駛回美國佛羅里達州勞德代爾堡（Fort Lauderdale）。目擊者表示，男事主為在欄杆旁邊的女兒拍照時，對方懷疑失足墮海，事主亦隨即跳海嘗試拯救女兒。

事發後船上響起警報，船長下令船隻減速及改變方向，多名船員乘坐救生艇搜索。兩父女最終在海面掙扎大約10分鐘後安全獲救，由社交平台流傳的片段顯示，他們救起時，其他乘客都一起歡呼。

迪士尼證實兩人獲救，但沒有透露事件細節，不過感謝船員迅速行動，確保兩名乘客迅速脫離險境，而船隻亦如常返回佛羅里達州。

圖為2024年9月13日，迪士尼郵輪「迪士尼夢想」號抵達英格蘭多塞特郡（Dorset）港口。（Getty Images）

報道指，郵輪甚少發生乘客墮海事件，惟成功拯救率不高。根據國際郵輪協會（Cruise Lines International Association）2019年公布的數據顯示，當年一共有25人墮海，但只有9人獲救。而在今次事件，目擊者指船隻當時航行速度頗快，兩人墮海後就猶如海上的一小點，很容易在大家的視線中消失，因此令其他目擊者抹一把冷汗。