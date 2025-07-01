史上最熱溫網開幕日球員不適退賽　氣象學家：熱穹困擾西歐所致

網壇四大滿貫溫布頓網球公開賽6月30日開打，今年卻不巧迎來史上最熱的開幕日，氣溫高達攝氏32.2度，前賽會亞軍查比雅（Ons Jabeur）在首輪賽事就因為身體不適選擇退賽，世界第一女球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在賽事期間要靠冰袋降溫，而球迷亦各施各法抵禦高溫。有氣象學家指這是熱穹（Heat Dome）籠罩西歐導致。



據英國氣象局稱，在30日中午之前，溫布頓附近的氣溫就已升至攝氏29.7度，超過了2001年的溫網，成為該項大滿貫賽事147年歷史上最熱的開幕日。

據氣象局預測，7月1日（周二）的最高溫度將達到攝氏33至34度，接近溫網史上最熱單日溫度-- 2015年7月1日的攝氏35.7度。

兩屆女單亞軍，來自突尼斯（Tunisia）的查比雅，在首圈疑因不敵酷熱天氣，身體不適中途退賽，讓來自保加利亞球手的湯莫娃（Viktoriya Tomova）晉級次圈。

對於那些在球場上競技的運動員而言，高溫環境對他們是殘酷無比。

德國選手萊斯（Eva Lys）談到在高溫下比賽時表示：「太難了。真的太難了，我覺得真正讓我受益匪淺的是，我知道我的對手和我處境相同。我出了很多汗，所以球拍很滑。」

萊斯又指：「這是我第一次在高溫下在草地上比賽。我覺得這對我的腿很不利。尤其是在第三盤，我感覺更是如此。我想觀眾們也很難受。我覺得現在每個人都在努力適應高溫。」

世界第一女單莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）不斷用冰袋為自己降溫：

球員對酷熱感到難受，球迷亦不好過，用各種方法為自己降溫。

研究極端天氣與氣候變化的「世界氣候歸因組織」(World Weather Attribution, WWA) 的科學家表示，今年6月歐洲多國出現熱浪的情況比工業化前高出10倍。氣象學家解釋這一現象，這是因為高壓脊造成的暖空氣滯留，導致長時間的悶熱與氣溫飆升的「熱穹」現象。

英國皇家氣象學會（Royal Meteorological Society）的一名資深氣象學家表示，「我們已經歷一整年的高溫，惟當高壓持續，氣溫就會上升，因為熱穹頂就好似煲蓋一樣，將熱空氣困在下面。」