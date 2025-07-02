澳航稱黑客入侵系統　導致600萬客戶資料遭洩

澳洲航空公司（Qantas）表示，正在調查一宗重大的網絡攻擊，指黑客入侵了一個包括了600萬名客戶，由第三方客戶服務平台管理的敏感資料系統。該公司在發現漏洞後，已立採取措施控制系統，並正在聯繫受影響的客戶。



澳航在一份聲明中表示，6月30日偵測到上述的資料系統有「異常活動」，該系統內載有的資料包括有，客戶的姓名、電子郵件地址、電話號碼、出生日期和常旅客會員號碼。該公司正調查被竊資料的比例，但預期將會相當嚴重。

澳航還向公眾保證，遭入侵的系統中並未儲存護照資訊、信用卡資訊和個人財務訊息；常旅客帳號、密碼或PIN碼也未有遭到洩露。澳航已將此資料外洩事件告知澳洲聯邦警察局、澳洲網路安全中心和澳洲資訊專員辦公室。

澳航在一份聲明中表示，受影響的系統內載有的資料包括有，客戶的姓名、電子郵件地址、電話號碼、出生日期和常旅客會員號碼。（Reuters）

這次網路攻擊是今年澳洲一系列資料外洩事件中的最新一宗，過去幾個月，AustralianSuper 和 Nine Media 都遭遇了重大資料外洩。

2025 年 3 月，澳洲資訊專員辦公室 (OAIC) 發布的統計數據顯示，2024 年是澳洲自 2018 年有史以來資料外洩最嚴重的一年。澳洲隱私專員 Carly Kind 在 OAIC 的聲明中表示：「我們觀察到的趨勢表明，資料外洩的威脅，尤其是惡意行為者造成的資料洩露，不太可能減弱。」