特朗普「大而美」法案將為美增加26萬億赤字？　一文看懂箇中細節

美國參議院共和黨人7月1日（周二）經過通宵投票，最終驚險地通過總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）。由於法案經參議院修訂，需交由眾議院再次審議，眾議院將於2日進行辯論及投票。據獨立政府部門，美國會預算辦公室（Congressional Budget Office）預測，該法案將為美國在2034年前，帶來額外3.3萬億美元（約25.9萬億港元）的財政赤字。香港01為讀者梳理這份「大而美」法案的主要細節。



延長2017年的大規模減稅措施

據英國《衛報》報道，特朗普2017年上任後，簽署了《減稅與就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act），該法案降低所有納稅人繳交的稅款，並提高標準扣稅額。惟總體而言，高收入人士獲益更多。

美國會預算辦公室預測，「大而美」法案將為美國在2034年前，帶來額外3.3萬億美元財政赤字。圖為國會預算辦公室作出的預測。

上述條款原定於今年到期，但這項「大而美」法案將讓上述減稅措施永久有效，同時將個人的標準扣稅額提高1,000美元（約7851港元），戶主提高1,500美元（約11,775港元），已婚夫婦提高2,000美元（約15,700港元），但有效期至2028年。

削減小費或加班費稅款

該法案提出一系列新的稅收減免措施，但僅限於特朗普擔任總統期間。其中一些新的減免措施源自特朗普去年競選期間所做的承諾。

納稅人的小費和加班費收入，以及購買在美國組裝汽車所繳付的貸款利息都可以獲得一定程度的扣稅額。 頭25,000美元（約19.6萬港元）的小費入和頭12,500美元（約9.8萬港元）的加班費收入都不需要繳稅。

2025年4月16日，美國紐約市，紐約國際車展記者會上（New York International Auto Show Press Preview），圖為福特汽車（Ford）標誌。（Reuters）

65歲以上人士更可額外享有6000美元（約4.7萬港預案）的減免，前提是其調整後總收入（單身申報者）不超過7.5萬美元（約59萬港元），夫妻不超過15萬美元（約118萬港元）。但所有這些減稅措施都將於2028年底到期，也就是特朗普總統任期結束之前。

用於大規模驅逐非法移民和在邊境建牆的資金

作為特朗普驅逐無證移民計劃的一部分，美國移民和海關執法局（ICE）將獲得450億美元（約3532億港元）用於建設拘留設施，140億美元（約1100億港元）用於驅逐行動，以及數十億美元用於2029年，為移民和海關執法局額外招聘1萬名新特工。此外，計劃還將撥款500多億美元，用於加固邊境防禦工程，其中可能包括沿著美墨邊境打造一面牆。

美國國土安全部稱，週五的突襲行動中，至少有44人因涉嫌違反移民法而被捕。（Reuters）

削減聯邦醫療補助（Medicaid）和補充營養援助計劃（Snap）

共和黨試圖透過削減兩項主要的聯邦社會保障計劃，來降低「大而美」法案的成本：聯邦醫療補助（Medicaid）和補充營養援助計劃（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP）。Medicaid為貧困和殘疾美國人提供醫療保健；SNAP則旨在幫助民眾能夠負擔食品雜貨。

2025年5月13日，美國國會議員Steven Horsford在華盛頓特區國會山舉行的新聞發布會上發表講話，討論削減醫療補助（Medicaid）、補充營養協助計劃（SNAP）和兒童稅收抵免等事宜。（Reuters）

這兩項計劃都將面臨資金削減，並面臨新的工作要求。美國會預算辦公室早前曾預測，醫療補助的改革可能導致多達1600萬人失去聯邦醫療補助；立場左傾的預算與政策優先中心（Center on Budget and Policy Priorities）則預測，約800萬人（即五分之一的受助者）將失去補充營養援助計劃的福利。

削減綠色能源支出

「大而美」法案將逐步取消國會在拜登總統（Joe Biden）任期內制定的多項稅收優惠政策，這些政策旨在鼓勵消費者和企業使用電動車和其他潔淨能源技術。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

潔淨能源汽車的稅收抵免將於今年終止，而針對將房屋升級為更環保，或購買節能電器的美國人提供的補貼也將終止。儘管該法案草案原本計劃對風能和太陽能項目徵收新的消費稅，但參議員在最後一刻投票決定取消該項稅款。

州和地方稅收減免（State and local tax，Salt）

該法案解決的最棘手問題之一是，應該減免多少州和地方稅，因為許多美國人除了繳納聯邦稅外，還必須繳納州和地方稅。

幾位在民主黨控制州份擔任眾議員的共和黨人表示，他們不支持該法案，直到州和地方稅收減免的扣稅額上限從1萬美元提高到4萬美元，但參議院共和黨人明確表示，他們將改變這項政策。參議院的版本保留了4萬美元（約31.4萬港元）的上限，但有效期僅到2028年。

提高債務上限（debt ceiling）

2025年5月9日，瑞士日內瓦，美國財長貝森特（Scott Bessent）出席美國與瑞士的雙邊會談。（Reuters）

該法案將把美國政府的債務上限提高5萬億美元（約39.2萬億港元）。美國財長貝森特（Scott Bessent）曾預測，美國政府將在8月觸及債務上限，若不提高債務上限屆時將可能出現債務違約，並引發金融危機。

劫貧濟富法案？

耶魯大學（Yale University）的預算實驗室（Budget Lab）表示，富裕階層似乎將從這項法案中獲得更多好處。預算實驗室估計，收入最低的20%納稅人的收入將減少2.5%，這主要是由於政府對聯邦醫療補助和補充營養援助計劃的削減，而收入最高的20%納稅人的收入將增加2.4%。具體影響可能會根據參議院最終通過的修正案而有所不同。

預計未來10年帶來26萬億赤字的預算案

2025年7月1日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在知名的被稱為「惡魔島」監獄的移民拘留中心的開幕儀式上發表講話。（Reuters）

儘管共和黨試圖將該法案，描述為收緊政府支出的法案，但據無黨派機構，美國會預算辦公室指，到2034年，該法案將導致預算赤字增加3.3萬億美元（約25.9億港元）。其中大部分預算支出來自延長2017年的減稅政策。巨大的預算影響可能會使該法案在眾議院獲得通過變得困難，因為共和黨內的「財政緊縮派」一直要求削減預算赤字。