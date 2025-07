馬斯克續批大而美指共和黨變「肥豬黨」　特朗普：會考慮驅逐他

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)政府的「大而美」法案7月1日在參議院獲得通過,早前因認為法案倘實施將推高政府負債並與特朗普爆發線上罵戰的億萬富豪馬斯克(Elon Musk),再度掀起新一輪罵戰,他不僅形容共和黨是「肥豬黨」令國家變得專制,還呼籲應在法案通過後成立新政黨。特朗普則反擊稱,會考慮是否將馬斯克驅逐出境,還暗示不排除下令政府效率部(DOGE)審查馬斯克旗下公司與政府間的業務。



馬斯克周日在旗下社交平台X發文,稱法案一經實施就會令政府的負債增加到破紀錄的5萬億美元,之後美國人就會生活在由「肥豬黨(the porky pig party)」控制的國家,他亦不滿兩黨輪流執政的現狀,表示應成立另一個選項——「美國黨」,讓人民有發言權。

特朗普當日起先在旗下社交平台Truth Social「隔空」回擊,還在之後的訪問中重申自己立場,當被問及是否考慮將馬斯克驅逐出境時說:「我們會看看(We'll have to take a look)」。

此外,特朗普又不排除讓馬斯克曾領導過的政府效率部對他展開調查,強調「政府效率部是一隻怪物,可能反咬他」。