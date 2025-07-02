研究指特朗普解散USAID或致1400萬人死亡　學者估計已造成33萬死

特朗普政府今年1月上場後，便著手裁撤美國國際開發署（USAID）等多個聯邦機構，讓全球多個受USAID資助的項目陷財困。據一項在醫學雜誌《刺針》（The Lancet）6月30日發表的研究預測，USAID解散將導致在2030年前全球超過1400萬最脆弱人群死亡，其中有450萬人是5歲以下幼童。

一名波士頓大學（Boston University）學者更估計，由於美方資金削減影響而死亡的人數已有逾33萬人。



特朗普7月1日接受傳媒提問（Reuters）

在《刺針》刊出的報告指，一些研究試圖評估2025年美國國際開發署資金削減的潛在影響，估算指向美國國際開發署每年可避免死亡人數約為330萬，包括因愛滋病、肺結核、瘧疾以及缺少疫苗接種而出現的死亡。

報告估計表明，USAID每年可預防的死亡，大部分為愛滋病，每年約160萬人，其餘還包括肺結核，每年約30.6萬人；瘧疾，每年約29.3萬人；缺乏疫苗接種，每年約50萬。研究也強調，預測的每年死亡人數數據存在不確定性。

報告預測，USAID解散將導致在2030年前全球超過1400萬最脆弱人群死亡，其中有450萬人是5歲以下幼童。

2025年2月3日，美國華盛頓特區，國際開發署（USAID）大樓外飄揚著一面印有USAID標誌的旗幟。（Reuters）

聯合國愛滋病聯合規劃署執行主任拜恩伊瑪（Winnie Byanyima）表示，經費削減可能導致未來4年新增660萬人感染愛滋病毒。

她7月1日在新聞發布會表示「我們可能會看到新增420萬人死於愛滋病，其中包括30萬名兒童。」

據法媒與《波士頓環球報》報道，據波士頓大學學者Brooke Nichols追蹤系統的最新估計，已有近10.8萬成年人和超過22.4萬兒童由於美國削減援助而死亡。

5月21日，魯比奧出席國會眾議院外交事務委員會聽證。（Reuters）

在特朗普上場後，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）3月便表示USAID逾80%項目已取消，至6月30日，魯比奧更指特朗普政府已經完成削減USAID規模，其剩餘的援助項目將併入國務院管理。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）及小布殊（George W. Bush）6月30日在與USAID員工進行閉門視像會議時，罕見齊聲批評、譴責解散部門的決定。