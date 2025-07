美國總統特朗普(Donald Trump)與世界首富馬斯克(Elon Musk)再次爆發罵戰,截至香港時間晚上9時10分左右,馬斯克旗下的特斯拉(Tesla,即TSLA)美股盤前跌約5.8%。特朗普7月1日見記者時,再被問及會否驅逐馬斯克。



彭博社報道,特朗普再被傳媒問到會否驅逐在南非出生、入籍美國的馬斯克,他先稱「不知道」(I don't know),然後再指「我們需看一下」(we'll have to take a look)。

美國參議院正審議特朗普政府推動的「大而美法案」,馬斯克對此法案會增加美國債務十分不滿,再度發文批評,引來特朗普反擊,指要讓政府效率部(DOGE)審視馬斯克旗下企業獲得的政府補貼,暗示可為聯邦政府節省大量開支。不服氣的馬斯克也在網上指:「來吧,現在就立即砍掉所有補貼。」

在兩人再爆發罵戰下,Tesla股價再出現大幅波動,截至香港時間晚上9時10分左右,馬斯克旗下的特斯拉美股盤前跌約5.8%,股價跌至約299美元,失守300美元。