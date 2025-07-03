烏克蘭約見美國駐基輔外交官 強調繼續交付武器重要性
撰文：蕭通
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消息指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府決定停止向烏克蘭運送部份關鍵武器，促使基輔於7月2日發出警告，稱在俄軍空襲日益加劇的情況下，美方做法將削弱其抵禦能力，也阻礙戰場推進。烏克蘭同日表示，已約見美國駐基輔代理特使，強調美國繼續提供軍事援助的重要性，並警告任何切斷援助的舉動，都等同在戰爭中助長俄羅斯。
路透社引述4位知情人士稱，美國作出今次決定，源於擔憂軍備庫存量過低。這項決定於近日開始實施，其中包括停止供烏30枚「愛國者」防空導彈。其他受影響的武器還包括：近8,500枚155毫米砲彈、超過250枚精確導引多管火箭炮（GMLRS）導彈，以及142枚「地獄火」（Hellfire）空對地導彈。
烏克蘭外交部表示，烏克蘭方面強調，任何拖延或拖延支持烏克蘭國防能力的行為，只會鼓勵侵略者繼續戰爭和恐怖活動，而不是尋求和平。烏克蘭國防部表示，尚未收到美國停止交付武器的正式通知，正尋求美國澄清。
路透社援引一位熟悉情況的烏克蘭消息人士稱，美方這項決定「令人震驚」。
白宮副發言人凱利（Anna Kelly）則稱，這項決定是「以美國利益為先」，又指美軍實力毋庸置疑，「問問伊朗就知道了」。俄羅斯克里姆林宮對息表示歡迎，並表示如果流入烏克蘭的武器減少，戰事將更快結束。
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