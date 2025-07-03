美國饒舌天王Diddy涉性販賣案獲判無罪　僅兩輕罪成立避終身監禁

55歲美國知名饒舌歌手Diddy，近年捲入一連串性醜聞指控，包含性交易、敲詐勒索、人口販運等，在紐約經歷備受矚目的馬拉松式審訊後，他於7月2日被判敲詐勒索和性販運罪名不成立，但罪名較輕的運送賣淫罪則成立。



周三經過13小時審議，陪審團裁定Diddy兩項運送賣淫罪名成立，每項最高可判處10年徒刑，但最高可判終身監禁的一項敲詐勒索罪和兩項性販運罪均獲判無罪。

綜合外媒報導，法官宣讀判決時，Diddy低着頭、雙手放在膝蓋上默默握拳，又雙手合十祈禱。他一度望向天花板，似乎是如釋重負鬆了一口氣。在聽到重罪不成立後，Diddy的家人和支持者皆歡呼鼓掌，律師團開心相擁，其中兩人甚至喜極而泣。Diddy和其中一名律師握手致意，走出法庭時，還向8男4女組成的陪審團致謝。

7月2日，Diddy的律師在美國聯邦法院外向媒體發表講話。(Reuters)

檢察官指控Diddy數十年來領導性犯罪集團，指使忠誠的員工和保鑣依照他的要求犯下無數罪行。但Diddy堅決否認所有指控。

對於今次的結果，Diddy的律師認為算是一場勝利，並堅稱其當事人並未對任何人進行性犯罪。不過，最終量刑宣判預計在10月進行，法官卻在稍早的保釋聽證會上，拒絕在最終判決前釋放Diddy。至於量刑聽證會，預計在下周舉行。