Shein「先加價再打折」57%商品不比宣傳更優惠　遭法國罰款3.7億

綜合外媒報道，法國反壟斷機構7月3日宣布，中國快時尚電商平台Shein涉嫌商業欺詐行為，包括「先漲價再打折」等不實優惠，其中57%的廣告交易沒有提供更低價格。該機構已對其處以4000萬歐羅（約3.7億港元）罰款，並得到了巴黎檢察機關的批准，Shein亦已接受罰款。



法國競爭和反詐欺機構（DGCCRF）表示，經過近一年的調查發現，Shein對消費者使用了「欺騙性的商業手段」，尤其是在價格折扣方面，該公司在商品打折前先進行了漲價。DGCCRF表示：「這些大幅折扣和持續促銷活動，會讓消費者誤以為自己獲得了極大優惠。」

2024年4月4日，新加坡一家購物中心的Shein快閃店。（Reuters）

DGCCRF於2022年10月1日至2023年8月31日期間，對Shein法國網站上的數千種產品進行了調查，發現57%的廣告交易實際上並沒有提供更低的價格；19%的折扣低於廣告宣傳的數字；11%反而比宣傳的更貴。

Shein於2015年進入法國市場。其業務近年來增長迅速，2021年在法國鞋服市場的佔有率為2%，到去年已升至3%。報道指出，在這個高度分散的市場中，這一份額已相當可觀。

圖為廣州一家為SHEIN供貨的工廠內，工人在生產線上工作。（Reuters）

作為「超快時尚」的代表，Shein也因造成環境污染、不公平競爭和勞動條件惡劣而受到批評。

Shein在聲明中表示，自去年3月獲悉DGCCRF展開調查以來，該公司已在2個月內「毫不拖延地」採取了必要的糾正措施。該公司補充說，非常重視其在法國的法律和監管義務，並致力於透明度。