李在明：與美國的貿易協議仍不明朗　韓貿易部長今赴美談判冀延長

韓國總統李在明7月3日表示，目前尚不清楚和華盛頓能否在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）設定的7月9日限期前完成關稅談判。他周四指出，兩國仍在努力澄清立場，並確定可以達成共識的領域。韓國有感關稅壓力，貿易部部長呂漢辜就計劃周五晚啟程赴美，希望與特朗普政府就關稅一事進行談判。



李在明日前召開上任以來首次記者會，他指目前與美國進行的貿易談判明顯是「不容易」，不過強調會以本國利益為中心，切實外交原則為基礎之上，推動與美國談判，以取得雙贏成果。

李在明還重申，他希望改善與朝鮮嚴重緊張關係的意願，儘管他承認，兩韓之間的互不信任根深蒂固，短期內難以彌合。

2021年7月1日，韓國釜山，圖為一名叉車司機駕駛叉車路過疊滿貨櫃的貨櫃碼頭。（Reuters）

呂漢辜周五指，會在談判中尋求延長暫緩期限，不過補充具體情況是取決於談判進展，還強調關鍵在於談判內容，而非雙方會否在「死線（Deadline）」之前達成協議。有報道指，預料呂漢辜將在談判中面見美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等高層。

韓國目前面臨美國高達25%的關稅，以及美國進口汽車關稅、鋼鐵和鋁產品關稅，呂漢辜稱將在談判中爭取免除這些重稅，還強調華府要求韓國改善農產品和汽車業的市場准入，以及提高數碼行業的市場准入與非歧視待遇，他就透露會綜合韓國情況進行靈活應對。