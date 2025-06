回看美以美伊「十二日戰爭」　三方實力底牌

這一輪以色列、美國和伊朗的戰爭打到第12天時,在特朗普(Donald Trump)通過自媒體宣佈雙方可以「停火」的那一刻,真的停下來了。這樣的結果估計出不少人的預料。雖然這幾天各種聲音都有,特朗普甚至表示,將考慮因鈾濃縮問題再次轟炸伊朗。也另據美媒26日報道,4名知情人士稱,特朗普政府正加緊通過外交努力讓伊朗重返談判桌,以解決伊核問題。走向還是且行且看。

回看6月13日凌晨兩點左右,以色列發起對伊朗先發制人的打擊。6月21日美國被以色列「拖下水」,親自下場了,對伊朗的三處關鍵核設施發起攻擊,特朗普當天宣佈「打擊非常成功,實現了我們設定的目標。」

作為回應和報復,伊朗在事先通知美方後,於6月23日對美國在卡塔爾的軍事基地進行了「攻擊」,沒有造成人員傷亡。隨後,在6月25日,特朗普突然宣佈三方戰爭停火。中東戰爭的「表演性」越發濃烈了,這是前幾次中東戰爭所難以「比擬」的。

圖為2025年6月20日,以色列總理內塔尼亞胡到中部城市雷霍沃特(Rehovot)視察遭伊朗導彈攻擊後的損毀情況。(Reuters)

就在絕大多數人士預測本場戰爭將走向「持久戰」以及「美國真的下場了」之際,特朗普突然宣佈可以給三方衝突按下「暫停鍵」,然後戰爭果真就停下來了。「十二日戰爭」由此得來,有點1967年第三次在中東爆發的「六日戰爭」和1973年第四次在中東爆發的「贖罪日」戰爭的味道。究竟是什麼原因導致這樣的結果?或許用奈爾(Joseph Nye)的《美國總統及其外交政策》(Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump),書中「目標—能力—結果」分析框架可以部分說明箇中的緣由。

於以色列而言,對這場戰爭有意願、有一定能力、也取得一定成果。對於攻擊伊朗,以色列是有強烈意願的,因為伊朗是以色列最大的「生存性威脅力量」。此輪戰爭開啟後,以色列總理內塔尼亞胡表示,他們為這場戰爭準備了好幾年,「現在是打擊的最佳時期。」 內塔尼亞胡還稱,從目前的戰況看,以色列基本實現「消除伊朗核威脅」和「消除伊朗導彈威脅」的兩大核心戰略目標,並「邁向最終勝利」。

美國防長赫格塞斯(左)與美國參謀長聯席會議主席凱恩(中)2025年6月26日召開記者會,重申美方攻擊伊朗核設施的行動成功(Reuters)

但除了空中打擊,控制伊朗的制空權之外,以色列似乎沒有更多的辦法贏得這場戰爭的徹底勝利。以色列雖然掌握了對伊朗的制空權,但並沒有消滅伊朗的反制和報復能力,伊朗依然有能力通過導彈對以色列發起反打擊。

隨着戰爭的持續,以色列面對國土面積幾十倍於自己的伊朗、且與伊朗首都德黑蘭相隔1200公里,它也無可奈何了。除了定點打擊、定點清除,以色列也沒有其他更好辦法了。在能力與實力上,以色列並未對伊朗形成絕對優勢。

特朗普發表的4分鐘全國電視講話,言之灼灼的表示「徹底摧毀伊朗核實施」。(Reuters)

結果是顯而易見的,雖然內塔尼亞胡宣稱以色列實現了「消除伊朗核威脅」和「消除伊朗導彈威脅」的兩大目標,但伊朗的核能力有沒有遭遇毀滅性打擊,目前還不確定。而且伊朗的政權依然穩健。以色列其實並未實現其戰略目標。

於美國而言,對這場戰爭有能力、基本沒有意願、但取得了顯著成果。美國是有能力打擊伊朗並向伊朗派出大規模地面部隊的。B2型戰略轟炸機悄然出現在伊朗領空便是明證。但是除了派遣戰略轟炸機,美國似乎沒有什麼好辦法對付伊朗。

2025年6月22日,伊朗庫姆,圖為衛星照片顯示德黑蘭重視的福爾多核設施地面全景。(Reuters)

背後反映的是美國對打擊伊朗甚至推翻伊朗政權並沒有下定決心,也沒有十分的把握。因為當前的中東並非美國與其他大國博弈的中心地帶。21世紀以來,美國一直想抽身中東,把戰略資源集中起來用於對付其他崛起性大國上。有效地遏制伊朗,通過制裁等舉措把伊朗鎖進「籠子裏」,防範伊朗在本地區做大是美國的「低成本、高收益」目標,而這與徹底推翻伊朗政權是兩碼事。

在經歷了阿富汗戰爭和伊拉克戰爭的地面部隊派遣遭遇失敗後,美國對於再次向他國派遣地面部隊顯得十分謹慎。而這正是伊朗可以拿捏美國的地方。

2025年6月22日,美國空軍一架B-2轟炸機執行空襲伊朗核設施的任務後,返抵位於密蘇里州的懷特曼空軍基地。(Reuters)

當然,此次戰爭的最大贏家還是美國,美國可能摧毀了伊朗的主力核設施和核能力(按照美方說法),實現了其預定目標。且,有效的喊停了以伊戰爭 。似乎同以色利和伊朗都還能「有商有量」。輿論也更多戲虐的說,特朗普可以獲諾貝爾和平獎。不論如何,按照特朗普的作風,「這筆買賣很划算。」

於伊朗而言,對於這場戰爭有一定能力、基本沒有意願。伊朗這次把自身的脆弱完全暴露了。但索性,沒有搞出一場顏色革命。面對以色列和美國的聯合「絞殺」,伊朗沒有倒下。

也值得一說的是,伊朗這一次是「被迫應戰」,伊朗之所以在這場戰爭中沒有完全敗下陣來,主要還是在於其戰略和戰術導彈生產製造和發起打擊能力依然在,而且保持了一個持久的發射能力。

2015年伊朗與聯合國常任理事國達成框架協議,時任美國總統奧巴馬稱這是各方努力帶來的成果。(視覺中國)

要知道,2015年奧巴馬政府與伊朗經過艱苦談判達成伊核協議(JCPOA),該協議並未包括對伊朗導彈設施的處置方案,也就是說,伊朗成功「說服」美國將核問題和導彈問題分開考慮。

而伊朗強大的導彈能力恰恰是特朗普2017年開始其第一任期後不久就決定撕毀該協議的重要由頭。他抱怨奧巴馬政府與伊朗達成的協議過於軟弱。所以,在此輪戰爭中,作為對以色列和美國空襲的回應,伊朗的導彈回擊能力得到了充分體現,也實質性保護了伊朗和伊朗政權。由這個維度看,反推這次戰爭也並不能判斷以色列乃至美國的軍事實力有多麼的了不起。

美軍6月22日對伊朗三個核設施發動空襲,美國白宮在社交平台X上釋出總統特朗普、副總統萬斯等人在戰情室內的照片。(X@WhiteHouse)

此次「十二日」戰爭,伊朗是輸了,伊朗用於鈾濃縮的離心機可能悉數遭轟炸和破壞,但伊朗的濃縮鈾應該還在。「鎧甲依然在」。如果套用另一位知名國際關係學者米爾斯海默2001年出版《大國政治的悲劇》(The Tragedy of Great Power Politics)一書中的觀點,在缺少地面部隊進入的情況下,儘管喪失了制空權,被打擊國家的政權也不會輕易被推翻。

因此,除非美國和以色列在密集轟炸伊朗後再加派地面部隊,否則伊朗的戰略力量和戰略韌性猶在。而伊朗就是賭定了美國和以色列不敢也沒有意願向伊朗派出地面部隊。

所以,三方只是「互撩」了一下後便歸於平靜。但此次停火屬於短暫的「戰術性停火」還是通過談判達成長時間停戰的「戰略性停火」,目前還難以判斷。讓我們拭目以待。