「大而美」法案｜美國明年建國250年　特朗普計劃設250座偉人銅像

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前在戶外舉行的建國250週年開幕活動上發表演說，宣布接下來將陸續舉辦一系列大型慶祝活動。他說：「我們將舉辦慶祝建國250週年的生日派對，將會是前所未有的盛會。我們將正式開放名為『英雄花園』（Garden of Heroes）的紀念花園。這將會是一座陳列着美國最偉大人物銅像的大型園區。」而在剛通過的「大而美」法案中，就有4000萬美元是用於建造紀念花園內的250個偉人銅像。



特朗普還宣布，為紀念明年7月4日建國250週年，將會建設一座表彰250位國家英雄的紀念花園。花園除了將設置首任總統華盛頓（George Washington）、發表《解放黑奴宣言》的林肯總統等歷史偉人銅像外，還計畫展示貓王皮禮士利（Elvis Presley）、拳王阿里（Muhammad Ali）、NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）、驚悚大師希治閣（Alfred Hitchcock）等名人的雕像。

根據美國國家人文基金會（National Endowment for the Humanities）提交的委託申請，這些真人大小的雕像將「由大理石、花崗岩、青銅、銅或黃銅製成」。而英雄花園的具體位置尚未公佈，但應該位於人口稠密的中心地帶，且「自然風光優美」。

有關的構思據報獲得部分民眾支持，但也有人質疑「藝人銅像與建國歷史關聯薄弱」。周四，愛荷華州會場附近舉行了反對特朗普的集會，現場有人批評這是「將國家活動私人化」。有人表示：「我覺得慶祝我們的國家和成就是很重要的事，美國是一個偉大的國家。但特朗普這樣做不是為了國民，而是為了慶祝自己當總統，或是為了其個人利益。」

此外，在潛在的名單公佈後，有一些意見認為，部份偉人銅像的人選「奇怪」、「可能不合適」，而且「具有挑釁性」。

早於2020年，特朗普首個總統任期時就曾簽署行政命令，指示『英雄花園』應於2026年 7月4日美國建國250週年前開放。當年，他曾發表演講指出，其簽署行政命令的目的，是要回應他所說的「憤怒的暴徒的取消文化」，批評這些人「試圖抹去我們的歷史、誹謗我們的英雄、抹去我們的價值觀，並給我們的孩子灌輸思想」。