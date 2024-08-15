杜拜寵物店收查詢「可幫獅子洗澡嗎」 網民：富貴險中求
撰文：中天新聞網
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杜拜一間寵物美容店日前收到客人來電問「可以幫三隻獅子洗澡嗎？」一開始美容店還以為是開玩笑，沒想到飼主傳來照片，竟是三隻貨真價實的獅子！
杜拜寵物美容店「WAGGIN TAILS」在小紅書上發文表示，日前有客人打電話到店裏，問店家能不能幫三隻獅子洗澡，美容師還以為客人是在開玩笑，因為很多人都會把貓咪說成是獅子。
美容師請客人傳寵物的照片過來，沒想到飼主真的傳了自己和寵物獅子的合照，讓美容師看了當場傻眼，忍不住發文「為甚麼要訂給獅子洗澡呀？是獅子到酒店嗎？」最後也拒絕了這筆生意。
網民看後也覺得不可思議，紛紛留言回應：
．「你們有一次性員工嗎」
．「之前洗的那個美容師呢？轉行了嗎？」
．「快確認！開直播，要看你洗獅子」
．「這獅子好像脾氣很好的樣子」
．「一次服務廢終身」
．「這潑天的富貴你沒接住啊」
．「有錢不賺嗎」
．「富貴險中求」
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