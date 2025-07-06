不滿外國人抬高住房價格　墨西哥爆發示威　部份商店遭砸毀

墨西哥首都墨西哥城（Mexico City）7月4日爆發反旅遊和高檔化示威，旨在表達對近年來大規模湧入墨西哥首都的遊客不滿，這些遊客主要以美國人為主。抗議活動起初很平和，但隨着少數人開始砸毀店面並騷擾外國人，抗議活動後演變成暴力衝突。



據美媒報道，蒙面抗議者砸碎孔德薩（Condesa）和羅馬（Roma）旅遊區高檔商店的窗戶，並在砸碎的玻璃上寫着「滾出墨西哥」的塗鴉。抗議者還舉着寫有「外國人，別再偷走我們的家」的標語，要求當地立法以更好規範旅遊業，並制定更嚴格的住房法。

自2020年美國「數碼游牧」（Digital Nomad）湧入墨西哥城以來，這座城市的緊張局勢一直在加劇。湧入的美國人部分是為逃避疫情封鎖，部分是為享受墨西哥城市更便宜的房租。

自那以後，墨西哥城房租飆升，愈來愈多的當地人被迫離開自己的社區。尤其是像孔德薩和羅馬這些繁華街區，那裏遍布着面向遊客的咖啡館和餐廳。

此前巴塞隆拿（Barcelona）、馬德里、巴黎和羅馬等歐洲城市，也爆發反對過度旅遊的示威活動。民眾上街遊行抗議遊客太多，導致生活成本上漲。