墨西哥中部慶典期間爆槍擊案　最少11死20傷｜有片

英國媒體6月26日報道，墨西哥中部城市伊拉普阿托（Iraputao）政府表示，當地24日（周二）晚間發生槍擊事件，造成至少11人死，20人受槍傷需送院治療。



網上傳出墨西哥中部伊拉普阿托市發生槍擊案的影片：

路透社引述伊拉普阿託所屬的瓜納華托州（Guanajuato）總檢察長辦公室報道，另有20人因槍傷需送院治療。

墨西哥總統申鮑姆（Claudia Sheinbaum）早前表示，受害者包括兒童，但總檢察長辦公室後來證實，只有一名17歲的未成年傷者。

申鮑姆遺憾地指：「發生的事情非常不幸。調查正在進行中。」

據當地媒體報道，槍擊事件發生在一個慶祝天主教節慶——施洗約翰誕辰（Nativity of John the Baptist）的晚會上。

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從社交平台流傳的一段影片顯示，民眾在一個住宅區的露台上跳舞，背景中還有一支樂團在演奏，當大家興高采烈跳舞之際，槍聲突然連珠炮發響起。

報道指，伊拉普阿托所屬的瓜納華托州，過去多年來一直是墨西哥暴力事件最頻繁和嚴重的地區之一，犯罪集團在這裏爭奪毒品走私路線並進行其他犯罪活動。