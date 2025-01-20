瘋傳「美女機械人回鄉」遭大媽包圍還介紹對象　一事終破功大笑

春節倒數計時，大陸不少人提前返鄉過年。



一位女子假扮機械人回家引起圍觀，不少村口大媽們看到覺得又好笑又驚奇，還熱心問：「妳有沒有男朋友？」急著幫機械人女孩介紹對象。

美女機械人終因一事破功大笑（微博影片截圖）

回鄉被介紹對象「女機械人」也不能倖免 點圖放大瀏覽：

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大陸年輕未婚男女最怕春節回鄉被問是否單身，近日，一名打扮成機械人模樣的年輕女孩返鄉，刻意用誇張造型分散長輩注意，果然逼真的「機械人」裝扮，成功引起村子裡大媽們好奇心。

陸媒釋出影片顯示，身穿機械人造型服裝的女子，十分有未來科技氛圍感，穿著恨天高，拖著行李箱回到老家，以一種僵硬、機械的動作行走在村子裡，引起村口大媽們好奇地與她交流，外表逼真到讓人難以分辨真偽。

她高挑的身材和精湛的模擬動作，讓許多圍觀的村民一度懷疑：

真的是機械人？

大媽們上前圍觀觸碰，開心地大笑討論，正當女子以為逃過被拷問「單身」，怎知大媽們連機械人都不放過。

影片顯示，大媽們圍觀「機械人女孩」，其中一人問：

妳有沒有男朋友？

機械人用搖頭回應，接著大媽們更加興奮的說：

「沒得呀？我馬上把那個小伙子牽過來！」

「我把我們哥哥介紹給你。」



就在一位大媽把「哥哥」叫出場時，「機械人女孩」看到被介紹的對象瞬間破房，原來是自己的親哥哥也出來迎接了。女子露出開心的笑容，終於有「真人感」。

儘管如此，「機械人女孩」直到笑場之前，大部分圍觀者都誤以為她是真機械人。不少大陸網友評論：

「這位小姐姐的模仿技術達到了以假亂真的境界」

「從身材到表情都幾乎無可挑剔」

「為了過年回家精心打扮真的很厲害！」

「好想知道她一路都是假扮機械人搭車嗎？」



該模特兒曾於北京「2024世界機器人大會」亮相，因扮相與舉動超逼真引起熱議。（微博影片截圖）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】