金磚國家財長首發聯合聲明籲改革IMF　結束歐洲傳統主導地位

金磚國家（BRICS）財政部長7月5日發表聯合聲明，呼籲對國際貨幣基金組織（IMF）進行改革，包括重新分配投票權以及結束歐洲在組織領導層的傳統主導地位，以保護低收入和發展中國家的配額。



據路透社報道，金磚國家財長發表聯合聲明，代表成員國首次就國際貨幣基金組織的改革方案達成一致立場。他們同意在12月舉行的IMF審議會議上支持這項共同提案。本次會議將討論修改界定出資額和投票權的配額制度。

IMF標誌。（REUTERS）

各國部長在巴西里約熱內盧會議後的聲明中寫道：「配額調整應反映成員國在全球經濟中的相對地位，同時保護最貧窮成員國的配額份額。」並補充道，新的方案應增加發展中國家的配額。

一位參與談判的巴西官員表示，金磚國家財長呼籲IMF制定一個基於經濟產出和購買力的新公式，考慮各國貨幣的相對價值，以便更好地代表低收入國家。

2025年7月5日，巴西里約熱內盧，金磚國家總統峰會前夕，馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim，左二）、巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva，右二）和巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin，右一）出席金磚國家工商論壇開幕式。（Reuters）

聲明寫道：「在充分尊重擇優遴選程序的前提下，必須加強國際貨幣基金組織管理層的地區代表性，克服二戰後不合時宜、不適合當前世界秩序的「君子協定」。」