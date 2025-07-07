德州洪災增至69死　包括21名兒童　另至少41人失蹤

美國德州州長阿博特（Greg Abbott）7月6日公布，德州中部洪災已至少造成69人死亡，其中包括21名兒童，另有至少41人失蹤，不排除失蹤人數有更多。經過兩日兩夜搜救，克爾縣（Kerr County）的「神秘營地（Camp Mystic）」夏令營，仍有11名女童和一名輔導員下落不明。阿博特形容，孩子們所經歷的一切「太可怕」，當局將全力搜索所有失蹤人員。他又警告，預計未來24至48小時德州中部再遭風暴吹襲。



圖為2025年7月5日，美國德州有河流水位暴漲。（Reuters）

特朗普為重災區簽署重大災難聲明

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在個人社交平台表示，已簽署克爾縣的重大災難聲明 ，指受災家庭正經歷難以想像的悲劇，許多人喪生、許多人仍然失蹤，該聲明旨在確保勇敢的救援人員能夠立即獲得所需的資源。此外，聯邦緊急事務管理局已在德州啟動緊急狀態，並提供聯邦救助；美國海岸警衛隊派直升機加入搜尋。

克爾縣為洪災重災區，當地警方表示，克爾縣的死亡人數已達59人，其中包括21名兒童。7月4日美國獨立日假期期間，德州中部地區遭遇暴雨攻擊，導致瓜達盧佩河（Guadalupe River）決堤，位於該附近的一個夏令營目前仍有多人失蹤。

圖為2025年7月6日，美國德州發生嚴重洪災後，有汽車被卡在樹上。（Reuters）

州內特拉維斯縣（Travis County）、肯德爾縣（Kendall County，暫譯）、伯內特縣（Burnet County，暫譯）等均有死亡報告。其中，湯姆格林縣（Tom Green County，暫譯）則有一名女子在被發現在被水淹沒的汽車中身亡。

另外，美國國家颶風中心發布消息稱，當地時間7月6日淩晨4時左右，熱帶風暴「錢特爾」登陸南卡羅來納州。據悉，錢特爾在登陸約一小時後略有減弱，持續風速高達每小時80公里。

錢特爾將在6日全天繼續給北卡羅來納州、南卡羅來納州帶來零星陣雨和雷暴，局部地區將有大雨和陣風。據報道，北卡羅來納州沿海地區的強降雨將引發山洪，該州部份地區已發布洪水警報。