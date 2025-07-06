美國德州洪災51死｜夏令營變人間煉獄　1女漂流4小時樹上奇蹟獲救

一場突如其來的洪水，讓位於美國德州克爾維爾（Kerrville）的「神秘營地」（Camp Mystic）一夜之間變成人間煉獄。



這起事件發生在4日凌晨，由於暴雨引發洪水，至少有27名參加全女子夏令營的女孩仍失蹤下落不明，家長們心急如焚，紛紛在社群媒體上發布女兒的照片，期盼能盡快找到孩子。由於適逢美國國慶日長週末，搜救行動面臨挑戰，官方正全力搜尋失蹤者，同時一名女子在洪水中漂流數小時後，在樹上奇蹟獲救。

美國德州中部暴雨引發洪災，克爾維爾成重災區。（路透社）

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根據《美聯社》報導，德州政府官員表示，位於德州亨特（Hunt）的河畔基督徒營地「神秘營地」，仍有27名女孩失蹤。德州副州長派屈克（Dan Patrick）呼籲：

我請求德州人民，認真地祈禱，跪下來祈禱，祈求我們能找到這些年輕的女孩。

據德州警方最新數據，這場洪水已造成52人死亡，其中包含15名孩童。警長還補充表示，還有5名兒童和12名成人身分尚未確定，目前已救出850多人。

這座歷史悠久的「神秘營地」成立於1926年，數十年來廣受歡迎，許多家庭甚至提前數年將孩子列入候補名單。洪水前的營地環境相當優美，綠色屋頂的小木屋錯落於瓜達盧佩河（Guadalupe River）畔的橡樹和柏樹之間。但洪水過後，景象截然不同，卡車傾斜地卡在樹上，建築物牆壁被沖毀，金屬、行李箱和斷裂的樹枝散落四處，夏令營小木屋中的床墊全是爛泥，桌椅、還有電風扇等家具全毀，並遺留著不少女童的娃娃。搜救人員正在河岸搜尋生還者，社群平台上則充斥著失蹤者的照片。

獲救的13歲女孩萊斯特（Elinor Lester）表示，她和同伴在涉水後，搭乘直升機撤離。她回憶說，凌晨約1點30分被雷聲和雨水驚醒，當時年紀較大的女孩被安置在地勢較高的「高級山丘」（Senior Hill），而年紀較小的女孩（最小8歲）則住在河岸邊的小木屋，這些木屋首當其衝：

營地完全被摧毀了，真的很可怕。

萊斯特的母親表示，她的兒子也在附近的「拉洪塔營地」（Camp La Junta）避難。

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奇蹟！露營時與家人失散 男救出受困樹上女子

當地官員們表示，美國德州中部洪災發生之前，該地近期沒有下任何一滴雨水，沒想到卻一夜暴雨成災，一些地區甚至在幾小時內下了一個月的雨量。雖然美國國家氣象局（NWS）等機構，在社群媒體發布警報，但大部分的人都還在睡夢中。

《CNN》報導，克爾縣克爾維爾市市長多爾頓·賴斯（Dalton Rice）表示，由於瓜達盧佩河水位在短時間內暴漲超過6米，救援人員整天都在從營地中救人，神秘營地（Camp Mystic）仍有27名女孩失蹤。這座私立基督教夏令營位於瓜達盧佩河附近，由於適逢美國國慶日長週末，許多遊客前來露營，使得失蹤人數的統計更加困難，目前已確認其他約18個附近營地的人員都已安全撤離，官方將持續搜救，不放棄任何希望。

住在德州的居民傑特（Carl Jeter）聽到屋外一名女子的尖叫聲，立即採取行動。該名女子與家人在瓜達盧佩河露營時，被洪水沖走與家人失散。傑特告訴《CNN》，女子在水中漂流約4小時，受困於充滿雜物的河水中，經過數個水壩和道路後，才爬到離營地數英里外的一棵樹上。傑特從自家陽台上發現了她，並告訴她會尋求協助，隨後撥打了911。

由於30分鐘後救援人員仍未抵達，傑特開車攔下了一名公共安全部門的警員。之後，一支快速水域救援隊趕到，為該名女子穿上救生衣，她隨即從樹上跳入救援隊的船中。傑特協助救援後，該名女子在他的家中等候了數小時，直到家人接她去醫院。傑特表示，這真是一個奇蹟，因為在該條河中漂流這麼長時間，通常難以生還。

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