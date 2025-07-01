英12歲男TikTok挑戰喪生　15兒童死於同類事件　家屬：多了解孩子

英國一名12歲的男童賽巴斯汀（Sebastian）日前因參與社群網路上盛行的「昏迷挑戰」（blackout challenge）喪命。



親友為其建立募款頁面，坦言此事令人悲痛，並呼籲父母關注小孩在網路上的行為。

英國一名12歲的男童賽巴斯汀日前因參與社群網路上盛行的「昏迷挑戰」（blackout challenge）喪命，親友為其建立募款頁面，並呼籲父母關注小孩在網路上的行為。（gofundme）

英國一名12歲的男童賽巴斯汀日前因參與社群網路上盛行的「昏迷挑戰」（blackout challenge）喪命，親友為其建立募款頁面，並呼籲父母關注小孩在網路上的行為。（gofundme）

英國一名12歲的男童賽巴斯汀日前因參與社群網路上盛行的「昏迷挑戰」（blackout challenge）喪命，親友為其建立募款頁面，並呼籲父母關注小孩在網路上的行為。（gofundme）

據《People》報道，英國西約克郡警方（West Yorkshire Police）表示，他們在27日晚間接獲救護車同事的通報，稱擔心一名兒童的安全，於是趕往卡斯爾福德（Castleford）的一處地址。警員趕赴現場後，男孩被送往醫院，後經確認已死亡。當局目前正試圖釐清真相，並指出該事件不被視為可疑死亡案件。

事發後不久，一名親友在 「GoFundMe」 上發起募資活動，並說明是一項危險的網路挑戰奪走了他的生命，並具體提到「昏迷挑戰」。她也提到賽巴斯汀的家人：

他的父母給予他世上所有的愛與照顧，但網路上的那一瞬間，改變了一切。

這項「昏迷挑戰」的內容近年盛行於網路，尤其是TikTok（抖音海外版），涉及讓參與者停止呼吸，恐導致大腦缺氧及損傷，甚至死亡。據《獨立報》2022年報道，已有至少20宗死亡事件與這項挑戰有關，其中15位死者年齡在12歲或以下。

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募款頁面寫道，賽巴斯汀充滿夢想、激情和天賦，不但自學樂器，還喜歡畫畫。他慈愛的父母竭盡所能給他一個安全快樂的童年，但短暫的一刻改變了一切。頁面提及，此事是一場難以言喻的悲劇，任何人都不應承受如此心碎。

該活動已募集超過 4,100 美元來支持賽巴斯汀的父母，還鼓勵其他父母：

與孩子談論他們在網路上做甚麼……問問他們看甚麼，和誰聊天，甚麼能激勵他們。不要理所當然地認為：『我的孩子永遠不會那樣做。』網路世界可能和現實世界一樣危險，有時甚至更危險。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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