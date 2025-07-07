全球最大時間囊塵封50年開箱　有舊照片、家人錄音和老轎車｜有片

據美媒報道，位於美國內布拉斯加州（Nebraska）蘇厄德市（Seward），被稱為「全球最大的時間囊」（world’s largest time capsule）在塵封50年之後，終於在7月4日美國國慶當日開箱，吸引來自美國各地上千名遊客到訪一窺來自半世紀前的「珍貴文物」，其中有舊照片、家人錄音、和一輛鮮黃色的雪佛蘭（Chevrolet）老轎車。



蘇厄德市7月4日為「全球最大時間囊」舉行「開箱活動」：

NBC新聞7月5日報道，數以千計的信件、寵物石、藝術品、一套時髦的藍綠色西裝，甚至還有一輛黃色的雪佛蘭Vega轎車，都被保存在這個時間囊裏——一個通往另一個時代的入口。

一名民眾Trish Davisson Fisher表示：「這是我父親50年籌備的結晶。」

她指出：「我的父親Harold Davisson，想讓他的孫輩們能夠知道和記住1975年生活的情況。他是生命的堅定支持者。他一直想做偉大的事情。」

Trish強調，在1975年要封存這些物品可算是一項物流壯舉；她的父親為此設計一套專門的通風系統來防止濕氣進入。

據報道，當全球最大時間囊的美譽在1983年被另一座建築物奪走後，Davisson全家集資在原混凝土地下室上加蓋一個金字塔，才重新奪回「全球最大時間囊」的名銜。

Trirsh表示：「我估計有3,000人寄來了包裹，有寫給他們自己、寫給他們孫輩的信，也有寫給他們繼承人的信。」

Trish又指：「這些被封存50年的物品，大部份因為有放在膠袋封好，物件狀態良好，惟有些紙面或紙箱已發霉。大概80%寄存人都可以拿回當年的存放物品，另外20%或許要失望而回。」

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來自科羅拉多的Stephanie Fisher陪父母來到蘇厄德，要取回當年寄存的卡式錄音帶，裏面錄有全家人的聲音。

Fisher感概地表示：「我的父母萬萬沒想到50年後，他們會與我們一起來取回它。所以，知道裏面還能聽到他們很久沒聽到的聲音，感覺很特別。」

Chris Galen從維珍尼亞州趕來參加「開箱活動」。他表示：「我1975年時心裏默默地想，如果50年後我還活著——因為那時我已經60多歲了——我一定要回到這裏，參加開箱活動。」