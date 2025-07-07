英男子杜拜為未成年女友「破處」　坐監大半年獲特赦回國

英國19歲男遊客Marcus Fakana在2024年9月於阿聯酋杜拜（Dubai）旅遊時，與同為英國籍的女友發生性關係，女方母親揭發此事並向杜拜警方報案。男事主其後被當地法院判監一年，他服刑數月後獲阿聯酋皇室特赦，目前已經回國。



《每日郵報》7月7日報道，一直致力幫助因特殊情況被拘外國人的活動組織Detained in Dubai行政總裁Radha Stirling在社交平台X上載片段，指經過一個月的爭取後，杜拜酋長（杜拜統治者）穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）決定特赦Fakana。

男事主7月3日已經返回英國，Stirling指，事情來得非常突然，Fakana直到飛機起飛前一刻都仍然非常緊張，但亦感謝外界的支持。Stirling強調，Fakana從來不應面對如此情況，指他本應與家人在當地渡假數天，卻變成滯留近一年。

事發於去年8月，Fakana隨家人來到杜拜旅遊時，遇見同樣隨家人來到當地旅遊、還有一個月踏入18歲女事主，二人迅速「撻着」並發生關係。女方母親在結束旅程與女兒回國後，查看對方手機內聊天記錄與照片，以及避孕丸後揭發此事。

涉事被捕的英國人Marcus Fakana，圖為社交媒體上11月24日發布的圖片。（X@MRCUSFAKANA）

杜拜法律規定性同意的年齡是18歲，當局以嚴格執法聞名。Stirling曾形容這是首個特殊案件，指有關問題在英國是絕對合作，認為杜拜執法過度。不過與Fakana來自北倫敦同一選區的外相林德偉（David Lammy）則指人們應該「入鄉隨俗」，遵守其他國家的規則。