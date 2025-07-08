外星人愛到紐約？2025上半年已有「66隻UFO」出現　全美名列前茅

有數據顯示2025上半年，有「66宗UFO（不明飛行物）」出現在美國紐約州上空，從神秘綠色球體、白色飛碟到橢圓飛行物都有人目擊並通報。美國國家不明飛行物報告中心（NUFORC）更表示，自1995年以來，紐約就被目擊6,196次的UFO事件，頻率之高在全美名列前茅，讓研究員笑稱：「外星人最愛來這。」



據《紐約郵報》報道，NUFORC數據顯示，2025年上半年，紐約州上空有「66宗UFO」被目擊，從神秘綠色球體、白色飛碟到橢圓飛行物都有被記錄。其中光是在6月，紐約市知名地標帝國大廈（Empire State Building）就被目擊6宗UFO飛行在附近高空。

紐約州在過去30年間被多次記錄到有UFO，頻率之高在全美名列前茅。（NUFORC截圖）

《紐約郵報》報道，紐約州自1995年以來，被目擊6,196次的UFO事件，頻率之高在全美名列前茅。這些被目擊地點大多集中在紐約州北部城鎮到市中心，讓研究員笑稱是過去30年間，外星人最愛來的地區。

NUFORC是1974年時，由著名的UFO調查員格里布爾（Robert J. Gribble）所成立。組織提供24小時熱線服務，讓全美民眾若在任何時刻目擊UFO或外星人，可以馬上通報。此外，組織也會記錄、分析和比對等，希望藉由科學的方式來解釋神秘的UFO和外星人事件。

延伸閱讀：五角大廈年度UFO報告 曾差點撞上客機 757次目擊通報：無法解釋

+ 19

延伸閱讀：

家庭開趴釀禍！泰2歲童誤食「10幾顆大麻軟糖」 恐永久腦損傷

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】