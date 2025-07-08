德州洪災｜增至104人死亡　特朗普本周內將探訪災區

美國德州洪災死亡人數持續上升，美聯社7月7日引述重災區克爾縣（Kerr County）的官員稱，這場災難已造成至少104人死亡。其中克爾縣至少有84人遇難，其中包括28名在洪水中喪生的兒童。



針對外界質疑，由於總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）削減聯邦開支，可能妨礙了國家氣象局（NWS）的工作。白宮發言人萊維特 (Karoline Leavitt) 同日批評，此類說法「墮落而卑鄙」。她又公布，特朗普將於本周稍後時探訪災區。



圖為2025年7月7日，美國德州發生致命洪災後，搜救隊繼續在克爾縣（Kerr County）的「神秘營地」（Camp Mystic）附近搜索。（Reuters）

指歸咎於特朗普是卑鄙謊言 批評者應羞愧

萊維特指出，部份媒體及民主黨議員質疑風暴預報不足，將責任歸咎於特朗普，這些都是卑鄙的謊言，毫無意義。她強調，在這場悲慘的自然災害發生前，國家氣象局已履行職責。

萊維特高度評價特朗普應對洪災的措施，並表示聯邦政府正在與州和地方官員「密切合作」，指任何故意對這場災難撒謊的人，都應該深感羞愧。她強調，政府目前的重點在支援災民，幫助他們進行重建工作。

稱洪水半夜來臨是天災 不是政府的錯

另針對消息指，當局發出洪水警報時，民眾正在睡覺。萊維特表示，由於洪水是在凌晨時份發生，所以警報是在洪水來臨之前發出，「洪水來臨時人們正在半夜睡覺，這是天災，不是政府的錯」。她又補充說，氣象部門在發出洪水警報前，已有多次相關警告。

媒體報道，在名為「神秘營地」（Camp Mystic）的傳統基督教女童軍夏令營，共有27人遇難，當中包括參加夏令營的10名女童。更多遇難者和失蹤人員的資訊曝光，包括「神秘營地」負責人Dick Eastland已確認在山洪暴發中喪生，據指他是為拯救營地裡的孩子們而犧牲。