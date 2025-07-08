阿爾巴尼斯周六將訪華一週　中國外交部：願加強雙方經貿溝通

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）7月8日宣布，將在本周啟程訪華，還稱期待訪問北京、上海、四川成都。中國外交部發言人毛寧證實，指阿爾巴尼斯於12日至18日將開啟近一週的訪華行程；她稱中方期待以今次訪問為契機，加強中澳溝通，以增進互信，拓展務實合作。



彭博社引述消息人士指，阿爾巴尼斯訪華期間將與中國國家主席習近平、國務院總理李強等領導人會晤。倘若成行，今次將是阿爾巴尼斯自今年5月開啟第二個總理任期以來的再次訪華，他在2023年當選總理後首次訪華，也是當時7年以來再有澳洲領導人訪問中國，被視為中澳關係的破冰之旅。

報道稱，阿爾巴尼斯今次將率領麥格理銀行 (Macquarie Bank) 、滙豐銀行澳洲分行，以及澳洲礦業巨頭Fortescue、鋼板製造商博思格（BlueScope Steel）、礦業公司力拓（Rio Tinto）與必和必拓（BHP Group）等公司高管一同訪華。

2025年5月15日，印尼雅加達，圖為阿爾巴尼斯在訪問印尼期間發表講話。（Reuters）

中國駐澳洲大使肖千本周曾指，中方願以此為契機加強中澳兩國貿易關係，包括涵蓋人工智能（AI）、醫療保健和再生能源在內的自由貿易協議。