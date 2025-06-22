黃循財今起首次訪華 冀延續中新友好關係 攜手維護自由貿易
撰文：張涵語
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新加坡總理黃循財6月22日起將展開上任以來的首個對華訪問。他在訪華前夕接受內地央視專訪稱，希望此訪可延續兩國建立的友好關係。面對全球動盪局勢和美國發動的關稅戰，黃循財則指維護多邊主義至關重要，並正與中國等志同道合的國家攜手維護自由貿易。
黃循財表示，中國與新加坡之間保持着非常緊密且穩固的夥伴關係，這種夥伴關係以互信、尊重和理解為基石。他期待此次訪問能與中方領導人深入交流，延續中新領導人之間的緊密互動。
他還指全球正處於深刻變革中，因此維護基於規則的多邊秩序至關重要。黃循財說：「像新加坡這樣的小國對此尤為關注，畢竟我們自身的談判籌碼有限，面臨被大國邊緣化與擠壓的風險。倘若世界變得愈發分裂，各國彼此猜忌、互信蕩然無存，全球將陷入高度不確定性與動盪之中。雖目前的多邊體制還不夠完善，但我們的選擇不應該是拋棄多邊主義，而應積極推動其改革、調整與改善，使其更好地造福所有國家。」
談及關稅貿易問題，黃循財稱新加坡正與志同道合的國家一起，攜手維護自由貿易，捍衛以規則為基礎的貿易體系。「自由貿易時代或者說我們所熟悉的那個時代或許已經終結，但貿易仍將繼續。面對不同的產業結構和供應鏈，我們將竭力保持競爭力，確保自身不可替代。」
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