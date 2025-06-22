黃循財今起首次訪華　冀延續中新友好關係　攜手維護自由貿易

新加坡總理黃循財6月22日起將展開上任以來的首個對華訪問。他在訪華前夕接受內地央視專訪稱，希望此訪可延續兩國建立的友好關係。面對全球動盪局勢和美國發動的關稅戰，黃循財則指維護多邊主義至關重要，並正與中國等志同道合的國家攜手維護自由貿易。



黃循財表示，中國與新加坡之間保持着非常緊密且穩固的夥伴關係，這種夥伴關係以互信、尊重和理解為基石。他期待此次訪問能與中方領導人深入交流，延續中新領導人之間的緊密互動。

2024年11月15日，國家主席習近平在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。（新華社）

他還指全球正處於深刻變革中，因此維護基於規則的多邊秩序至關重要。黃循財說：「像新加坡這樣的小國對此尤為關注，畢竟我們自身的談判籌碼有限，面臨被大國邊緣化與擠壓的風險。倘若世界變得愈發分裂，各國彼此猜忌、互信蕩然無存，全球將陷入高度不確定性與動盪之中。雖目前的多邊體制還不夠完善，但我們的選擇不應該是拋棄多邊主義，而應積極推動其改革、調整與改善，使其更好地造福所有國家。」

談及關稅貿易問題，黃循財稱新加坡正與志同道合的國家一起，攜手維護自由貿易，捍衛以規則為基礎的貿易體系。「自由貿易時代或者說我們所熟悉的那個時代或許已經終結，但貿易仍將繼續。面對不同的產業結構和供應鏈，我們將竭力保持競爭力，確保自身不可替代。」