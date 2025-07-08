安倍晉三逝世3週年｜石破茂赴奈良慰靈碑獻花　願其看顧指引日本

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡7月8日滿3週年，首相石破茂前往奈良市的三笠靈園慰靈碑前獻花哀悼。他稱，日本國內外目前皆面臨嚴峻情勢，「希望安倍能從天上看顧並指引我們，我曾和安倍共事，衷心祈願他能庇佑這個國家的未來」。



日本富士新聞網（FNN）報導，石破茂在中午約12時40分前往慰靈碑獻花。他接受媒體採訪時表示，「事情已經過去3年了，時間流逝得真快。卑劣的犯罪行為在選舉期間發生。不容許民主主義被暴力妨礙，必須用最強烈的言辭譴責」。

石破茂表示，安倍當時想要完成的事情，舉例是修憲、建構自由開放的印太地區、確立全世代型社會保障、推動地方創生等，有很多事情取得了不少成果，惟也有許多尚未完成。他又指，自己擔任首相以來深刻理解到肩負一個國家的命運究竟是多麼沉重的負擔。

7月8日，日本奈良市，日本前首相安倍晉三在街頭為自民黨拉票，期間遭遇刺殺，送院搶救無效逝世。（Kyodo via 路透社）

當地有分析指，石破茂此舉可能有意在20日參院選舉投計票前，展示繼承安倍遺志的態度。上月，石破茂還出席了在東京舉行的安倍追思會，他當時提到修改《憲法》和朝鮮的綁架日本人問題，表示「將繼承安倍的遺志，今後也必須傾盡全力」。

2022年的7月8日上午11時31分，安倍晉三在奈良市大和西大寺站前，為參議院選舉發表助選演說時，遭到山上徹也以自製槍枝殺害。