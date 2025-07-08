Onlyfans吸金力驚人　員工每年人均創收近3億勝「美股七雄」

近日有一項調查，對全球22間主要科技公司2024年的員工人均創收進行統計，其中成人內容訂閱平台OnlyFans、全球最大個人電腦遊戲平台Steam的母公司Valve和YouTube位列頭三名。每名員工為公司貢獻收入分別達3760萬美元（2.95億港元）、1900萬美元（約1.5億港元）和760萬美元（約6000萬港元），遠超英偉達（Nvidia）、蘋果、Meta及微軟等科技巨頭。



全球頭22間科技公司2024年員工人均創收統計：

據統計，OnlyFans、Valve 和 YouTube在該調查中佔據頭三位；這三個數碼平台都以相對較小的員工規模成功擴張。

按照領英 (LinkedIn) 的數據，OnlyFans擁有51至200名員工，而經營全球最大個人電腦遊戲平台Steam的 Valve僅有約350名員工，而YouTube是三者中員工最多的，截至2024 年 1 月，員工人數達7,173人。

上述兩間企業都是利用用戶生成內容（OnlyFans和YouTube）或數碼營銷策略（Valve），與傳統依賴勞動密集型營運模式的科技公司有所不同。

2025年7月8日，一項調查對全球22間主要科技公司2024年員工人均創收進行統計，其中成人內容訂閱平台OnlyFans、全球最大PC遊戲平台Steam母公司Valve和YouTube佔頭三位。人均創收分別達3760萬美元（2.95億港元）、1900萬美元（1.5億港元）和760萬美元（6000萬港元），遠超英偉達、蘋果、Meta及微軟等科技巨頭。（網絡圖片）

OnlyFans的起源

OnlyFans是由英國企業家Tim Stokely於2016年創立，是一個用戶訂閱內容的平台，創作者可以直接從粉絲那裏「課金」，最初的目標客戶是健身達人和時尚生活達人。

該平台在新冠疫情期間迅速發展，並在成人娛樂產業中大受歡迎。